西安五路口环形天桥计划拆除？ 市政部门：已申请拆除，正在等批复。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚）说起西安市的五路口，那里的一座环形天桥给大家留下了太多的记忆，而现在有消息说，这座天桥可能面临拆除。

市民：“天桥有三十年了。”

一说起五路口环形天桥，不论是土生土长的西安人，还是来西安旅游的游客，对这一标志性的建筑都是印象深刻。

西安市民：“西安市有名的嘛，走到五路口这里就有彩虹桥。”

这座环形天桥建于上世纪80年代，是西安最早的环形天桥，北边与西安火车站遥相呼应，而南边的解放路则见证了曾经繁华的街区，五路口天桥建设的初衷就是为解决繁华路段的行人与车辆之间争道的问题。

西安市民：“修桥之前，行人就是来回过马路，交通乱。”

西安市民：“建桥后，出行方便，减少了交通事故。”

不光是解决了交通问题，行人通过天桥时，还会利用这一高点，驻足观光。

西安市民：“就在这附近住，夏天没事的时候，在上面乘凉，看看来回过马路的挺好。”

三十年来，环形天桥也是修修补补，桥身颜色有过更改，桥面一开始是钢结构，现在也铺上了水泥。而随着此处地铁的开通，这座天桥的作用似乎渐渐被取代了。

西安市民：“现在有地铁通道嘛，从下面也可以走。”

西安市民：“原来上桥的引桥口在人行道上，现在马路拓宽了，引桥口跑到马路上了。”

而记者也从西安市政部门了解到，目前他们的确已经给政府部门打了报告，申请拆除天桥，现在正在等待批复，而听说这座服务了三十年的天桥可能要拆除了，一些摄影爱好者也想留下一些记忆。

西安市民：“桥要拆的话，的确还有点留恋。”

西安市民：“为了城市的发展，我认为拆了也是需要的。”

西安市民：“适应西安大都市的需要嘛！”