男子用塑料桶装甲醇私自运输，被罚三百元记6分。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晶）甲醇是一种火灾危险性物质，贮存不好或发生泄漏都可能发生燃烧、爆炸。按照规定，这类物品的运输需要有专业设备，可有一名司机，竟然开着没有任何安全措施的小货车就去送甲醇了，结果被民警逮了个正着。
12月18号下午4点左右，西安交警未央大队未央宫中队的民警在执勤时，发现了一辆可疑的小货车。车厢里放着两个装有液体的白色塑料桶和几个蓝桶，上面还盖着层篷布。驾驶员称自己拉的是水。
民警：“你说是水？那你喝一口我看看。”
驾驶员：“.....”
面对询问，驾驶员最初一直不太配合，民警凭借工作经验，推测这白色塑料桶里装的是燃料，多次沟通后，驾驶员终于说了真话。
驾驶员：“是甲醇，往饭店送。”
记者了解到，按照国家有关规定，煤化工产品根据危险程度不同，依次分为甲、乙、丙三个安全级别。其中甲类为最高级别，像甲醇、汽油、液化气等燃点低、易燃易爆的原料均属于甲类危险品，而这辆小货车压根不具备运输甲醇的条件。
民警：“首先得要有运输资质，这辆车没有；其次得由专业车辆，比如危化品运输罐车来运输，储存的塑料桶也有问题，还得配备一名押运员。”
甲醇一般是使用专业的槽罐车运输，并且要按规定路线行驶，而驾驶员冯某的行为，显然是违法的。
民警：“依据《道路交通安全法》，私自运输甲醇，罚200元，没有押运员，罚100记6分。”
而除了交管部门的处罚，冯某还得再接受安监部门的处理，依照《道路危险货物运输管理规定》第五十九条，货车运输危险物品，没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款。
目前，未央区安监局已经将货车上的甲醇进行了转运，运送到礼泉进行无害化处理。
编辑： 张娟
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