西安召开专题会议保障农民工工资 今年已追讨回3.04亿元

12月21日下午，西安市人社局召开媒体通报会。

西部网讯（记者 李媛）“一定要让农民工拿到工资回家过年。”今天（12月21日）下午，西安市政府召开2018年春节前保障农民工工资支付工作专题会议，传达中央领导重要批示精神和全省保障农民工工资支付工作专题会议精神，安排部署2018年春节前工作。

记者在随后西安市人社局召开的通报会上获悉，截至今日，2017年西安市为1.81万名农民工追讨工资3.04亿元。春节前，西安市将通过多方协作，采取多项举措，确保在西安辛苦一年的农民工拿到钱回家过年。

全面开展欠薪隐患排查整治 逾期不改的将纳入“黑名单”

春节前，西安市将开展地毯式、无死角开展排查整治，将以工程建设领域和劳动密集型加工制造、餐饮服务等行业为重点，特别是以前发生过欠薪问题的建设工程项目和用人单位进行重点检查，对在建施工项目逐一排查，做到监管全覆盖。

同时，将进一步加大欠薪风险隐患排查工作力度，准确掌握欠薪隐患基本情况，发现欠薪苗头立即介入处理。交通、水务、市政、城改等部门，也将对各自主管的建设项目进行摸排。

对于排查出的欠薪企业，经责令改正逾期不改正的，依法从严从重实施行政处罚，依规纳入拖欠农民工工资“黑名单”管理，限制其新项目的招投标资格，不得安排其新项目开工建设。

应急周转金可垫付生活费 年底前清偿政府项目欠款

即日起到春节前，西安市有工程建设项目的市级主管部门及各区县政府、开发区管委会，至少每周研判一次工作形势，及时掌握保障农民工工资支付工作动态。

对于拖欠工资数额大，一时难以落实清偿资金或企业主逃逸的，将及时动用应急周转金或通过其他渠道筹措资金先行垫付部分工资或基本生活费，帮助农民工解决生活困难。

对各级政府投资工程项目拖欠工程款导致欠薪的，将在2017年底前限时清偿。

逐级压实工作责任 曝光欠薪“失信企业”

西安市将严格落实属地管理监管责任，开展督导检查。按照《保障农民工工资支付工作考核办法》规定，凡是出现保障农民工工资支付工作中“负面清单”的情形，在年度目标责任考核中扣除相应分值。

对监管责任不到位、工作不到位，以及因拖欠农民工工资问题引发极端事件和造成严重不良影响的群体性突发事件，将按照《西安市保障农民工工资支付工作五项机制实施办法》和《西安市保障农民工工资支付工作责任追究办法》追究责任。

在严格落实西安市农民工工资支付保障工作纳入年度目标考核的同时，将按照新的考核办法，组织量化排名，对考核为A级的通报表扬，对考核为C级的区县、开发区负责人进行约谈，并充分运用考核结果，切实发挥考核评价体制“指挥棒”的作用。

此外，进一步加强行政司法联动，对恶意欠薪涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。加大欠薪“失信企业”曝光力度，近期将再次通过主流媒体、政府门户网站公布一批欠薪案件，始终保持严打恶意欠薪的高压态势。积极探索用工管理、工资代发、联合惩戒等方面的新思路、新方法，让农民工得到全过程、全链条的服务保障，让失信企业“一处违法、处处受限”。

编辑： 谢卓