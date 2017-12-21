《张岂之教授论学书信选》发行 记录多年研究生培养经验

12月21日，《张岂之教授论学书信选》发行仪式与座谈会在西安举行。（摄影：华人）

张岂之先生讲话。（摄影：华人）

《张岂之教授论学书信选》以书信的方式展现了张岂之先生与研究生之间对学术问题的商讨。（摄影：华人）

西部网讯（记者 彭芬 实习生 尤晓萌） “……照以上的要求看来，你论文还要再拓展一些，再下一些功夫，使之真正成为博士论文。不要怕困难，有困难才会有高质量；不要以为自己达不到，完全可以达到的，只要下决心去研究，就有可能做出好的博士论文来。我和谢老师都希望你能写出好的博士论文。”这是2004年10月，张岂之先生写给学生王雪的信。

今天（12月21日）上午，《张岂之教授论学书信选》发行仪式与座谈会在西安举行，该书的出版与发行将对我国的研究生教育产生积极而深远的影响。

《张岂之教授论学书信选》正式出版发行

张岂之先生是西北大学名誉校长、中国思想文化研究所所长，是我国著名思想史家、历史学家、教育家。《张岂之教授论学书信选》由江苏人民出版社出版发行，以书信的方式展现了张岂之先生与研究生之间对学术问题的商讨，是张岂之教授多年来培养硕士、博士研究生经验的生动反映。

发行仪式上，张岂之先生结合自己的学术研究与培养博士生的经历，阐述了我国博士生培养制度形成的历史和宝贵经验，他提出，“提高博士生培养质量，并不限于一流大学。即或不是一流大学，像西北大学这样的百年老校，在博士生教育方面也要有勇气、有毅力向一流方向行进。”他主张不断提高博士生培养质量，努力建构有中国特色的全方位的博士生教育体系。

专家学者热议建构中国式全方位博士生培养体系

西北大学党委书记王亚杰在致辞中指出，《张岂之教授论学书信选》是一本师生多年研讨交流的重要纪录，书中关于如何培养中华优秀传统文化的高端研究人才，如何进一步加强和提高研究生质量特别是博士研究生的质量与创新能力，都有独到的见解。

西北大学校长郭立宏介绍，该书涉及到怎样治学、怎样做人、怎样做好管理研究等方面，书中把张岂之先生做校长、做所长、做导师的经验，作了全方位的表达。

张岂之先生弟子，西安市副市长、西北大学中国思想文化研究所教授、博士生导师方光华以自身经历为例，从张岂之先生的谆谆教诲中感悟远见卓识和人格魄力。

座谈会上，与会专家学者集中探讨了研究生教育特别是博士生教育的本质、特征、基本规律与评价标准，积极探讨建构中国式的全方位的博士生培养体系的经验与方式，有助于进一步促进和推动研究生教育改革，不断提高研究生教育质量。

编辑： 谢卓