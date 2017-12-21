西安市纪委通报曝光10起违反中央八项规定精神典型问题

西部网讯（记者 李媛）记者今天（12月21日）从西安市纪委获悉，为进一步严明纪律，持之以恒正风肃纪，坚决防止不良风气反弹回潮，西安市纪委对10起违反中央八项规定精神典型问题进行通报曝光。

这10起典型问题是：

莲湖区桃园路街道环卫所原副所长秦勇违规收取烟酒、购物卡及礼金等问题

2016年中秋及2017年春节期间，秦勇两次收取管理服务对象4瓶六年西凤酒、2条硬芙蓉王香烟、200元超市购物卡、500元现金。秦勇还存在收取其他管理服务对象10400元现金的问题。2017年9月，秦勇受到留党察看一年、行政撤职处分。

西安大兴新区（土门地区）综合改造管委会土地储备交易中心副主任刘博私车公养问题

2016年2月至2017年8月，刘博违反公车使用管理规定，多次违规使用单位公务油卡为私家车加油4550.96元。2017年11月，刘博受到党内警告处分，违规费用已退赔。

雁塔区城市管理局党委委员、副局长苏少华违规使用公务油卡问题

2017年1月30日至2月19日，苏少华先后3次使用该局公务油卡为朋友私家车加油1084.45元。2017年12月，苏少华受到党内警告处分，违规费用已退赔。

未央区西安铁路北客站拆迁安置指挥部副总指挥、安置工作办公室副主任阎如潮违规公款吃喝、发放领取津补贴问题

2013年，阎如潮以征地拆迁协调用餐等名义，报销餐饮费用13次2.92万元。2016年，阎如潮以看护储备土地名义，向该指挥部和西安铁路北客站地区管委会工作人员发放津补贴计24.62万元。2017年7月，阎如潮受到党内严重警告处分，部分违规资金予以追缴。

临潼区妇幼保健院儿一科主任张玉兰违规绕道旅游问题

2016年4月，张玉兰去重庆参加业务会议时，绕道去武隆、大足等地旅游，并报销景点住宿费、加油费652元。2017年10月，张玉兰受到行政警告处分，违规费用予以退缴。

蓝田县供销联社工业品公司经理、党支部书记康海余违规发放领取补贴问题

2013年底，康海余和该公司副经理刘小年、会计徐黎明私自商定，以加班费的名义给3人发放补贴。从2013年12月至2017年3月共计发放3.96万元。康海余还存在其他违纪问题。2017年10月，康海余受到留党察看两年处分。

西安经开区经发地产公司点亮工程项目部副经理杜沛、总师办副经理朱春江、招标采供部员工袁宇飞违规接受施工单位接待、虚报住宿费用等问题

2017年6月，杜沛、朱春江、袁宇飞3人在参加广州灯具展览期间，违规接受施工单位邀请，乘坐游轮游览珠江并接受招待，虚报超标准住宿费用。2017年12月，杜沛、朱春江、袁宇飞分别受到行政警告处分。

西安航天基地航天育种工程公司副总经理尹奇违规使用相关利益人车辆问题

尹奇利用职务之便，于2016年7月至2017年7月，一直借用承揽单位项目相关利益人提供的轿车。2017年9月，尹奇受到党内警告处分。

西安市阎良铁路医院设备科原科长任文违规使用公车等问题

2016年6月17日，任文在值班期间，私自开单位公车回家吃饭；2016年11月17日，任文乘坐公车在西安办完公事后，让司机绕道接其亲戚回阎良，之后又接家人到临潼亲戚家中。任文还存在多占办公用房问题。2017年9月，任文受到行政记过处分。

陕西广播电视大学新城分校法人、党支部书记刘宁违规组织公款旅游问题

2016年至2017年，该分校多次组织教职工赴云南、河南、浙江等地旅游，并报销部分旅游费用。2017年12月，刘宁受到党内警告处分。

编辑： 谢卓