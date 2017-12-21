向闲置说不 京东布局二手市场在西安等7城设二手仓

西部网讯（记者 鄢山宇）12月21日，京东正式发布“拍拍二手”品牌，将以平台化的运营思路，整合回收、检测、再加工、销售等逆向供应链资源，主打“品质二手”。目前，已经拥有包含北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳、西安在内的7个拍拍二手仓。

京东正式上线拍拍二手 计划三年内投入10亿

根据商务部《中国再生资源回收行业发展报告2017》显示，2016年我国冰箱、洗衣机、空调、电视、电脑产量近10亿台，仅有17%得到了合理回收；2016年我国衣着类纺织品消费量达到2480万，仅有10.9%得到了合理回收。

京东集团副总裁、3C文旅事业部总裁胡胜利在发布会上表示：“拍拍二手是继京东之家后，京东3C文旅事业部推出来的第二个重大创新项目，是京东商业模式的深化延伸。作为京东孵化的品质二手交易平台，拍拍二手将为用户建立一个最值得信赖的二手交易平台”。

据了解，目前拍拍二手已经覆盖奢侈品、钢琴、手机、电脑、数码、服饰、图书等高中低共计115个品类，吸纳150多个商家入驻。未来三年内，拍拍二手计划将投入10亿级资源战略支持，打造百家明星合作伙伴，其中包括：至少1个100亿级二手交易规模企业，10个10亿交易规模企业，以及100个1亿交易规模企业。

制定检测分级标准 推动二手从非标走向标准化

为了解决二手市场“不好卖，不敢买”的顽疾，拍拍二手首次全面囊括回收、优品交易、个人闲置交易三大模式，提供全套解决方案，让用户卖的省心，买的放心。

在优品销售模式上，拍拍二手建立严格的分级标准，搭建溯源系统，提供完整服务体系保障消费者买的放心。目前其已经拥有包含北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳、西安在内的7个拍拍二手仓，有9家专业认证及合作检测机构、45个已注册的企业标准、团体标准及行业标准，覆盖252个三级分类。

此外，拍拍二手与京东Y事业部合作，通过区块链技术，实现了二手商品的品质溯源，用户通过扫码就能查看产品检测报告，相关信息一目了然。在个人闲置交易模式上，拍拍二手提供京东金融的小白信用和实名认证的双重保险，并跟个人征信系统挂钩。对于用户间的交易，用户必须实名认证才能发布商品，杜绝后患。

拍拍二手最高个人交易40万+ 陕西女士花6万多买二手钻戒

在发布会上，记者注意到一个很有意思的细节。拍拍二手品牌在品牌正式上线之前，悄悄运营一年多，便用自己专业的品质服务“牵手”成功了众多“天价”交易，尤其是2017年11月20日，山东用户曹先生以40多万元购得一款95成新的宝珀手表。

记者从发布会上了解到，同样爱“二手”的还有陕西陈女士，她在今年8月23日，花63800元购得一个95成新的铂金钻戒。

据了解，目前京东在二手买卖业务中最远的用户位于日喀则地区，最快一单从用户提交申请到上门取件完成评估只用76分钟，最重的一单二手交易为一台重达300公斤的雅马哈钢琴。

编辑： 谢卓