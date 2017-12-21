陕西省第六届校园艺术节闭幕 评出15位校园戏剧之星
时间：2017-12-21 17:53:54
来源：西部网—陕西新闻网
作者：张锦茹
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陕西省第六届校园艺术节闭幕 评出15位校园戏剧之星
今天（12月21日）下午，由中共陕西省委宣传部、陕西省文学艺术界联合会、陕西省教育厅、共青团陕西省委、陕西省戏剧家协会主办的陕西省第六届校园艺术节在西安电子科技大学南校区圆满落幕，相关领导及全省各高校师生代表等千余人参加了闭幕式。
陕西省第六届校园艺术节颁奖典礼。
西部网讯（实习记者 张锦茹）今天（12月21日）下午，由中共陕西省委宣传部、陕西省文学艺术界联合会、陕西省教育厅、共青团陕西省委、陕西省戏剧家协会主办的陕西省第六届校园艺术节在西安电子科技大学南校区圆满落幕，相关领导及全省各高校师生代表等千余人参加了闭幕式。
本届校园艺术节以“激扬青春、放飞梦想”为主题，自9月启动至今，历时4个月，参演院校20余所，上千名参演人员为观众献上了24台40余个精彩绝伦的剧（节）目，最终评选出话剧《桃花坪》《冯从吾》《陕南往事》《向西而歌》《永不消逝的电波》和舞剧《孟姜女》等13部剧目为优秀剧目奖。洪圣铨、安一凡、高阿利、刘蓓、韩嘉祥等15位同学获得本届艺术节校园戏剧之星。
闭幕式现场，西安电子科技大学的学生演绎了原创话剧《永不消逝的电波》，该剧讲述了我国电子通讯事业从无到有的艰辛发展过程，为我国电子通讯事业做出卓越贡献的前辈专家奏响了一曲动人的赞歌。环保题材舞台剧《小水滴找妈妈》在西安高新五小小朋友们的演绎下更是获得了阵阵掌声，它启示人们要保护环境，与大自然和谐相处。
据了解，陕西省校园艺术节至今已成功举办六届，营造了创新、自由、协调、整体优化的戏剧氛围，在为学生提供展示创造和想象才华的平台方面不断努力坚持。下一步，艺术节将积极探索校园文化发展的新方向和新模式，推动文化多元化发展，多培养戏剧人才，提高校园戏剧艺术水平，继续为丰富校园文化做出不懈努力。
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文化前来扶贫慰问的演员们刚刚走到舞台所在的村公共服务中心门前，热心的村民们就敲起锣、打起鼓，用“文艺”欢迎“文艺”。12-11
文化“丝路长云”展亮相西安博物院，展示丝路勃勃生机。12-08
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文化这些文物主题日历受到追捧，正是传统文博单位在文化创意产业领域开拓的有益尝试。12-07
三农陕西将农村危房改造作为实现脱贫攻坚“两不愁三保障”的重要举措和住建系统的头等大事、第一民生工程，举全行业之力扎实推进。12-22
三农12月21日，记者从西安市政府召开的保障农民工工资支付工作专题会议上获悉，今年以来西安市为1.81万名农民工追讨工资3.04亿元。12-22
三农今年，该市引进热带、亚热带特色花卉，兴建电气化智能温控大棚，发展集花卉培育、销售、生态旅游为一体的田园综合项目，促进农民增收。12-22
三农12月12日，安康市汉阴县“职教杯”第三届陕菜烹饪大赛拉开帷幕，为这座陕南小城“增色添香”。12-22
三农近3年来，结合农村环境综合整治，这个镇的焦六村、北阳村、凤家庄村等8个村陆续改建了沼气池式、双瓮漏斗式厕所，卫生状况有了大幅提升。12-22
三农12月21日，市民在西安市建国路蔬菜瓜果市场购买新鲜蔬菜。入冬以来，西安市场的蔬菜瓜果品种繁多，供应丰富，价格平稳。12-22
三农截至12月18日，鄠邑区共发放金融扶贫贷款5549户1.03亿元，其中小额贷款610户1976.2万元，企业帮扶贷款4939户8276万元。12-22
三农华州区专家服务团进村入户共开展服务活动150多场次，发放各类技术培训资料8000多份，解决技术问题200余个，受惠群众达5万余人次。12-22
三农截至今年11月底，咸阳市贫困劳动力转移就业10314人，完成年度任务的151%，扶持创业205人，完成年度任务的150%。12-22
三农“2017年绥德·邗江劳务协作暨企业助力脱贫攻坚专场招聘会”上，江苏省扬州市邗江区向绥德提供就业岗位600余个。12-22
三农“要不是政府帮我贷了5万元的扶贫款，我真不知道啥时候才能翻得了身。”11月29日，神木市高家堡镇阳畔村村民高和雄感慨地说。12-22
三农长安区按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，落实脱贫攻坚，助力全面小康。12-22
旅游12月23日，冬至第二天，寒气袭人，一场以“阿峒驾到·情暖古城”为主题的暖冬行动在古城西安火热上演……12-24
旅游12月22日，安康富硒美食富硒产品生态旅游推介活动在西安城南客运站举行。12-22
旅游作为资深驴友，魏雪多次来到西藏，然而，这回在林芝市鲁朗镇，他很快被眼前的奇景深深震撼了：雪山与云雾相依，青松与烟雨交融。12-22
旅游为了在2018年“土耳其旅游年”期间更好地接待中国游客，土耳其中文导游协会19日组织座谈会，讨论如何解决中文导游短缺等问题。12-22
旅游12月20日，26岁的大熊猫“英英”在中国大熊猫保护研究中心都江堰基地里一边享受冬日暖阳一边吃新鲜的竹子。12-22
旅游在延安市甘泉县雨岔“沟谷型”丹霞地貌区域，许多岩石峭壁上均有石窟。陕西省地质调查院在陕北及渭北地区发现大规模丹霞地貌遗址。12-22
旅游新华社悉尼12月20日电随着中国海南航空公司的航班20日在澳大利亚昆士兰州凯恩斯国际机场降落，海航深圳至凯恩斯航线正式开通。12-22
旅游继恒大在健康产业的恒大养生谷亮相后，恒大集团专为少年儿童打造的奇幻游乐王国—恒大童世界也正按计划推进，并受到业内高度关注。12-21
旅游游客在吃长桌牛瘪宴。一场别开生面的“千人牛瘪宴”在贵州省榕江县忠诚镇上演，近千人坐在长达200余米的长桌边一起享用牛瘪火锅。12-21
旅游随着“如意甘肃游·冬春更精彩”2017－2018甘肃冬春旅游季开启，甘肃旅发委立足丝绸之路旅游黄金段定位和甘肃冬春旅游资源优势。12-21
旅游云南高黎贡山国家级自然保护区是中国鸟类多样性最丰富的地区之一，目前已知分布鸟类19目58科525种，占我国鸟类总数1400种的37.5%。12-21
旅游由国家体育总局和黑龙江省政府联合主办的2017-2018黑龙江“赏冰乐雪”活动新闻发布会19日在京召开。12-21
美食煎饺子的时候，厨房被弄得乌烟瘴气，还热出一身汗，很不好受，但只要学会这样做，在家不用火不用煎，就能让速冻饺子一步就变成喷香的煎饺！12-24
美食执著于瘦身减脂的妹子们向来对吃的东西可谓是千挑万选，不能纵容任何不健康食品扰乱自己的减肥大业。12-22
美食据外媒报道，芬兰烘焙食品公司Fazer 23日推出号称“世上第一个以昆虫为材料的面包”在店铺贩卖。12-22
美食土豆吃法多样，喜欢清淡口味的可以选择西式的薯蓉，品尝优质土豆的香气；喜欢重口味的可以选择咖喱土豆。12-22
美食明天是12月22日，今年的冬至节气。有歌词唱道“数九寒天”，这个“九”就是从这一天算起。12-22
美食周五冬至后，很快又将迎来元旦。在这些节日里，很多人免不了大鱼大肉。为了消食，煲汤时可选择消肉食效果很好的山楂。12-22
美食如果你曾经在节日雕刻过南瓜灯，在挖掉南瓜肉的时候你一定见过被橘红色果肉包裹的南瓜籽！它们被覆盖在厚厚的南瓜瓤里面。12-22
美食营养学家认为，经常吃些降脂清肠的食物，不仅能排除油腻，更能保护心血管，防止“三高”。以下八种食物有助化解油腻。12-21
美食有人说，蘑菇具有酸甜苦辣咸之外的第六种味道——鲜味。因此，当它与别的食物一起混合烹饪时，是很好的“美味补给”。12-21
美食即便天气寒冷，吃货寻找美食的脚步也一直没有停歇。冬日和羊肉更配，但光吃羊肉太单调，搭配其他食材或者佐料能让羊肉滋味更丰富。12-21
美食广州一夜入冬，最近还要持续降温，实在是高兴坏了那些吃货们，因为可以尽情享用热腾腾的火锅了。12-21
美食目前的乳腺癌治疗手段多会产生一些副作用，如潮热、盗汗等。这些副作用可能会持续数月甚至数年，严重影响幸存者生活质量。12-21
健康在冬至乃至冬季吃羊肉，可促进血液循环，加速新陈代谢，抵御寒冷滋补身体12-24
健康三七历来被称为伤科圣药，对于消除局部的组织损害有很大的好处，所以此时用三七粉来活血化瘀，能促进布局的血液循环12-24
健康冬季多选择大白菜、萝卜、胡萝卜、南瓜、莲藕等，这类蔬菜价格比较便宜，营养价值也不容易丧失，可作为主要的蔬菜储备。12-24
健康于油脂腺分泌较旺盛的人群，久戴帽子确实会出现加重脱发的状况12-24
健康又到年底体检季，可一些人拿到体检报告后，被报告显示的身体某个部位的小息肉而弄得十分焦虑12-24
健康很多人却忽视了“看不清、看不全东西”，应该去找神经内科医生检查一下是否患有老年痴呆症。12-24
健康湖南中医药大学第二附属医院皮肤科副主任医师李小莎认为，在暖气房或空调房内更适合饮用绿茶12-23
健康近期日本医学博士川嶋朗表示，暖气也许是让你变成畏寒体质的“罪魁祸首”之一。12-23
健康冬天养生保健的方法，有助改善情绪、温暖手脚，比如：晒太阳、举臂曲膝等。12-23
健康心理健康服务成为刚性需求，但我国仅有精神科医师2.77万人、心理治疗师5000余人12-23
健康高血压、糖尿病、血脂异常、吸烟等人群需定期脑中风高危筛查12-23
健康冻疮是长期暴露于寒冷环境中而引起的局限性红斑炎症性皮肤损伤，至春季转暖后自愈，但转年冬季易复发12-23
教育在责任督学的指导支持下，这所建校不足5年的城郊薄弱校，一跃成为当地的优质校，家长争先恐后将孩子送到这里。12-24
教育考试成绩可以采用分数、等级等多种形式呈现，鼓励有条件的市仅以“等级”呈现成绩，避免学生分分计较、过度竞争。12-24
教育大课能够更大限度地利用时间、空间等教学资源，具有教学的规模效应优势，大课能发挥与小课同样的效用。12-24
教育随着国内二三线城市在人才政策上持续发力，各类优惠政策对人才的集聚效应逐渐显现，越来越多即将毕业的90后大学生选择到二三线城市就业。12-24
教育迈进“新时代”，极大地赋予了教育对外开放崇高使命。凝聚“新思想”，极大地增强了教育对外开放内生动力。12-22
教育应该对APP用户内容发布作出相应限制，用规范运营确保在线学习在有效监管下运行，不让“买一送一”的不良内容毁了在线教育。12-22
教育坚持“以人为本、立德强能、全面发展”的办学理念，实施“产教融合、校企合作、协同育人”的培养模式，努力建设应用型工程师范大学。12-22
教育《2017年中国在线教育行业白皮书》显示，2017年中国在线教育市场规模预计达到2810亿元，预计2018年将突破3000亿元关口。12-22
教育《大纲》是高考命题的规范性文件和标准，也是考试评价、复习备考的依据，它不仅明确了高考的性质和功能，还规定了考试内容与形式。12-22
教育新年将至，对于适龄的未婚青年来说，除了有“要过节了”的兴奋，也不无烦恼甚至焦虑，特别是那些在感情上仍没有进展的人。12-22
教育本周末即12月23日、24日，2018年全国硕士研究生招生考试初试开考。12-21
教育不少网友认为：四六级考试无法检测出受试者的真实水平，是纯粹的“应试考试”。12-21
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产素净的颜色让低矮的阁楼看起来扩容不少，墙面的搁架用来收纳，在无法利用的小空间里放上装饰品。12-24
房产爬满青藤的白墙，柔软舒适的白沙发，简单却温暖的地毯，在夜晚点亮黑暗的烛台……穿过拱门，阳台上的一番美景尽收眼底。12-23
房产俗话说知足常乐，即使是小户型也不必自怨自艾，依然能过出幸福自在的日子，北欧风格里里添加混搭元素，开启幸福生活。12-22
房产以壁纸纹理、地毯与木纹，创造空间基调的层次感，加入质感的家具，呈现出呼应屋主气质的氛围。12-21
房产或者在餐厅背景墙上贴一张碎花壁纸，飘逸的绿植装饰与格子餐布让人有着好像与家人在郊外野餐的温馨感觉。12-20
房产这套来自台北的设计案例，既有着美式乡村风格的休闲惬意，又融入了巧妙的配色和唯美的装饰元素，装出大气唯美的三居室空间，令人心驰神往。12-19
房产卧室里砖墙的古朴混搭纯净的清新，私密空间拥有生活个性，一扇小窗引入户外的绿景如画，成为卧室最美的装饰。12-18
房产而总部位于深圳的“住立方”则表示，公司的家具租赁目前主要是北、上、广等一线城市，面向长沙暂时只办理酒店家具租赁业务。12-18
房产床头柜与台灯展现对称美学，在沉稳的深色木纹间，以花纹绷布跳脱，注入一些柔性氛围。12-14
房产孩子们的世界是无忧无虑的，为了给他们创造一个健康轻松的成长环境，一间有活力的儿童房必不可少。12-13
房产活力的装饰中不乏诗意，散发墙面的艺术魅力，也是家装中比较创意的一种装饰方法。带来五大色系渐变背景墙，层次万千，演绎色彩的流年温柔。12-12
房产过道设计玻璃拉门，作为公私领域的分界线，除了给予居住者完全的隐私空间之外，也能在炎炎夏日，兼顾最佳的冷房效果。12-12
汽车新一代Insight的内饰方面将采用三辐多功能方向盘、悬浮式中控液晶屏以及按钮式换挡机构的设计。12-24
汽车新车还将提供搭载2.0T四缸汽油发动机和3.0T柴油发动机车型供选，传动将匹配8速自动变速箱并标配四驱系统。12-24
汽车全新AMG G63预计搭载4.0T V8双涡轮增压发动机，最大动力输出为456kW，较现款车型搭载的5.5L V8双涡轮增压发动机动力大幅提升。12-23
汽车推出搭载2.5T涡轮柴油发动机，不同轴距、顶高的共48款车型，售价区间为12.98万元—28.99万元。12-23
汽车自英菲尼迪上次推出全尺寸轿车已有10年，而搭载V8发动机的Q45也已在2006年停产，只不过长轴版Q70L中型轿车仍在中国上市。12-22
汽车中国汽车工业协会秘书长助理陈士华表示，从月度产销走势看，今年全年新能源汽车累计销量或接近80万辆，预计2018年的新能源汽车产销达100万辆。12-22
汽车据悉，在斯帕坦堡下线的X7原型车将会加上伪装，然后经历一系列的测试与认证，包括在加州死亡谷以及在北欧进行的极端天气测试。12-22
汽车福特野马GT500前脸装配大尺寸进气格栅，发动机舱盖置有进气口，保险杠下方加入前铲，极具攻击感。12-21
汽车配置方面，新车根据车型不同配备全液晶仪表盘、主驾驶电动调节、一键式启动、碰撞预警、全景影像以及前排座椅通风/加热等。12-20
汽车内饰方面，新车采用大面积皮质包裹，搭配木纹饰板与银色金属质感饰条等多种材质，环抱式中控台营造豪华驾驶氛围。12-20
汽车从去年开始，广汽本田全面革新动力平台，实现了自然吸气、混合动力、涡轮增压的全擎动力布局，开启了“动力科技新时代”。12-19
汽车具体到车型方面，此前遭受轩逸、英朗连番攻击的朗逸，11月奋起反击，以销售4.76万辆，环比122.45%的增速重回冠军宝座，再次拉开与英朗之间的距离。12-19