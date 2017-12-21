陕西省第六届校园艺术节闭幕 评出15位校园戏剧之星

陕西省第六届校园艺术节颁奖典礼。

西部网讯（实习记者 张锦茹）今天（12月21日）下午，由中共陕西省委宣传部、陕西省文学艺术界联合会、陕西省教育厅、共青团陕西省委、陕西省戏剧家协会主办的陕西省第六届校园艺术节在西安电子科技大学南校区圆满落幕，相关领导及全省各高校师生代表等千余人参加了闭幕式。

本届校园艺术节以“激扬青春、放飞梦想”为主题，自9月启动至今，历时4个月，参演院校20余所，上千名参演人员为观众献上了24台40余个精彩绝伦的剧（节）目，最终评选出话剧《桃花坪》《冯从吾》《陕南往事》《向西而歌》《永不消逝的电波》和舞剧《孟姜女》等13部剧目为优秀剧目奖。洪圣铨、安一凡、高阿利、刘蓓、韩嘉祥等15位同学获得本届艺术节校园戏剧之星。

闭幕式现场，西安电子科技大学的学生演绎了原创话剧《永不消逝的电波》，该剧讲述了我国电子通讯事业从无到有的艰辛发展过程，为我国电子通讯事业做出卓越贡献的前辈专家奏响了一曲动人的赞歌。环保题材舞台剧《小水滴找妈妈》在西安高新五小小朋友们的演绎下更是获得了阵阵掌声，它启示人们要保护环境，与大自然和谐相处。

据了解，陕西省校园艺术节至今已成功举办六届，营造了创新、自由、协调、整体优化的戏剧氛围，在为学生提供展示创造和想象才华的平台方面不断努力坚持。下一步，艺术节将积极探索校园文化发展的新方向和新模式，推动文化多元化发展，多培养戏剧人才，提高校园戏剧艺术水平，继续为丰富校园文化做出不懈努力。

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