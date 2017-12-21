陕西46年派遣援外医疗队38批 接诊患者818.6万人次

12月21日，陕西援外医疗工作宣传座谈会在西安召开。

西部网讯（记者 彭芬） “自1971年起，陕西援外医疗队先后向苏丹、马拉维派遣医疗队38批1023人次，累计接诊患者818.6万人次，救治住院患者37.3万人次，完成手术22.4万例，极大地提高了受援国人民健康福祉和医疗服务水平。”在今天（12月21日）上午召开的陕西援外医疗工作宣传座谈会上，陕西省卫计委党组成员、副主任陈昭介绍了陕西46年来援外医疗工作的情况。

46年派遣援外医疗队38批 去年首次承担援苏丹“光明行”项目

陈昭介绍，我省医疗援外医疗队主要有三支队伍。一是援苏丹医疗队，这是我省乃至全国选派较早、人数较多、影响较大的一支医疗队。目前在苏丹的是第33批医疗队共42人，业务包括外科、内科等16个专业。

二是援马拉维医疗队。2008年6月底，陕西组建医疗队赴马拉维开展援外医疗服务，截至今年，已派遣了5批84人次。目前在马拉维的是第5批医疗队共17人，业务包括外科、内科、儿科、妇产科、放射科、麻醉科、中医针灸科等七个专业。

三是援苏丹“光明行”医疗队。2016年7月至10月，我省首次承担援苏丹“光明行”项目。医疗队由西安市第一人民医院12名眼科医务人员组成，在驻苏丹成功实施了1041例免费白内障复明手术。明年将派遣第二批医疗队执行“光明行”任务。

“多年来，我省一批批医疗队克服各种工作和生活困难，积极开展了大量疾病救治和高难度手术，挽救了许多生命垂危的患者，极大地改善当地人民健康状况。上至国家领导人，下至普通百姓，一视同仁。”陈昭说。

同时，针对苏丹和马拉维援助地区医疗基础设施不完善、医疗技术薄弱的现状，援外医疗队主动承担起医疗服务体系建设任务，充实医院骨干力量，一批新的科室相继建立。”据介绍，援外医疗队员还利用日常工作开展“传、帮、带”，与受援国医务人员同门诊，同手术，结合实际病例讲解诊断和治疗方法，开展专业培训提高当地医生的技术水平，造福当地人民。

陕西主要新闻媒体将展开集中宣传报道

为树立援外医疗工作先进典型，在我省医务工作者和全社会掀起学习援外医疗队精神的热潮，根据会议安排，近期，陕西各主要新闻媒体将通过多种形式对我省援外医疗先进事迹、先进人物展开集中宣传报道。

编辑： 张娟