西部网2017年度通联大会暨政务移动新媒体发展论坛在西安召开。

西部网为《陕西头条》特约专家颁发聘书。

西部网讯（记者 熊惠玲 赵昊 刘望）与全省各通联单位携手合作，打造新媒体共享平台，共同提升价值。今天（12月21日）上午，“西部网2017年度通联大会暨政务移动新媒体发展论坛”在西安召开。

会议发布了西部网2017年度网络宣传报告和2017年度网络问政报告，表彰了2017年度网络宣传先进单位和个人、网络问政先进单位、宣传创新先进单位、政务宣传创新单位，并为《陕西头条》特约专家颁发了聘书。

十大民生热词发布 问政回复率创新高

2017年，《民生热线》与各部门和基层各单位建立了良好的沟通互动和信息反馈机制，舆情转达回复率不断提升，大量群众关心关注的民生问题得到回应和改善，赢得社会与群众一致赞誉。

截止11月30日，2017年西部网“民生热线”栏目组共收到网友反映问题14763件。其中有2540件经西部网转达至全省各级党政及职能部门，这些问题中，2131条得到有效回复，回复率达到83.9%，为历年来最高。

在这份问政报告里，还发布了2017年网友投诉最为集中的十个“热词”：钱款、住房、交通、环保、办事难、脱贫、城市管理、教育、政策落实、取暖，这些热词后面都是群众的期望和关切。2017年，民生热线栏目组通过与149个省、市、县三级党政部门及400余个基层单位在网络问政沟通平台上的通力合作，及时通报网络舆情，维护了群众切身利益，解决了百姓的生活烦恼。

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