西安全城“通缉”老赖 400余失信人信息闹市区播放

从12月21日起，西安闹市区滚动播放“老赖”信息。

400余名失信被执行人信息被曝光。

西部网讯（记者 李媛）从今天（12月21日）开始，西安市民会注意到繁华街区LED上滚动播放的“老赖”信息。记者了解到，即日起，西安中级人民法院正式开启年底“飓风行动”，组织碑林、莲湖、新城、未央等13个区县法院共同在西安市人流量密集区LED大屏集中滚动播放失信被执行人名单。据悉，北大街、未央路、长安北路、南二环等地同时滚动播放。

此次活动是西安中院首次组织两级法院共同在核心商业圈电子屏幕上公布失信被执行人，整个播放活动将持续五天，2018年元月还将播放一个周期。公布的400余名失信被执行人，包括自然人与法人单位，均是西安两级法院所执行的民商事案件中的被执行人，因为存在有履行能力而拒不履行、违反财产报告制度等失信情形而被列上了法院的失信被执行人名单。

西安市中级人民法院执行局局长张鲁南在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，两级法院向社会公开发布失信老赖名单，目的是促使这批失信老赖无处遁形，尽快履行法律规定的义务；对于这些被公布的失信老赖，人民法院在执行中仍会继续采取拘传、拘留、罚款、搜查、限制出境、限制高消费等措施，对于构成拒不履行人民法院判决、裁定罪的，还会依照法定程序移送公安机关立案处理。

张鲁南希望市民积极参与打击执行老赖的活动，发现相关财产线索和老赖行踪的，立即向人民法院进行举报。下一步，两级法院将结合“飓风行动”开展，进一步加大执行工作力度，强化对被执行人财产与行踪的查控能力，集中一切力量使执行老赖无处隐藏、财产无处隐匿、信誉破产，使其在当前诚信体系建设不断加强的社会环境中寸步难行。

据悉,全市法院此次“飓风行动”后，将集中快立、快审、快结一批涉嫌拒执罪案件，集中执行一批包括追索劳动报酬、赡养费、抚育费、抚养费、抚恤金、医疗损害赔偿、交通事故人身损害赔偿等涉民生类案件。

编辑： 李媛