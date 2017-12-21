蒂芙尼蓝还是薄荷绿？西安地铁4号线列车是这个颜色

西安地铁4号线首列车成功交付亮相。

西部网讯 （记者 鄢山宇 赵昊 刘望）12月20日上午，随着西安地铁4号线首列车成功交付亮相，不少网友对于这种小清新风格的车厢产生了浓厚的兴趣，那么这列车与之前的地铁列车有何不同？西部网、陕西头条记者将带着大家一探究竟。

座椅能加热车内灯光可调节 用双色区分爱心座位和普通座位

“跟以往的车型相比，四号线列车做了更优化的设计，主要体现在模块化设计、节能、环保以及功能上的提升。”长春长客股份有限公司技术经理宋春莉告诉记者，四号线车厢内装设计都使用的是LED灯，可实现变化调节功能，而变化最明显的是车上的LCD显示屏。

“以往一二三号线使用的是LED屏，四号线更换为LCD屏，而且后期可以根据站点安排（新增站、越站）需要，随时更新信息。”记者注意到，LCD屏幕中间横向排列着红黄绿三色的站点指示灯，已通过的站点显示为红色，即将到达的站点为闪烁的黄色，尚未到达的站点为绿色。

四号线更换为LCD屏。

指示灯下方排列着站点名称，字体类似于方正姚体；在指示灯上方则分别显示出西安地铁的标识、日期、时刻、终点站和下一站等信息。车辆每排有6个座位，包括2个橙色的爱心专座和4个绿色普通座位。车厢内还为残疾人提供了轮椅固定器，保障他们的出行安全。

因为西安属于北方城市，冬天天气寒冷，四号线列车车内细节也做出了改进，在座椅下安装了电暖气，“装电暖气之后座位都会发热，让人坐着会非常舒服，而且对于整车内的温度也有所提高。”宋春莉介绍。

车厢内还为残疾人提供了轮椅固定器。

车辆信息自动下载确保安全 网友为4号线内饰颜色争论不休

地铁四号线列车的安全性也有所提高，在列车回库后，系统可以自动下载车辆的状态信性、故障信息等内容，全方位了解每辆车的实时状态，方便维修人第一时间了解情况。宋春莉告诉记者，根据规划线路的载客量测算，四号线采用的是B型车，与其他城市地铁所采用的A型车要小一些。

除了车体的变化外，四号线列车的内饰色调也引起了大家的关注，“究竟是蓝色还是绿色”在网友中引起了讨论。

网友“玛蒂达”：“这个颜色明显是蒂芙尼蓝啊，哈哈！”

网友“沃二马”：“有没有发现这些都是马卡龙色？”

网友“旧時光LeMon_”：“很时尚的颜色薄荷绿。”

网友“夏洁”：“这不是绿色吗……”

请问右边座椅到底什么颜色？

就在网友为地铁四号线的内饰颜色争论不休的时候，西部网、陕西头条的记者专门做了打探——西安地铁四号线的内饰颜色为潘通色卡中编号为3255U。大概就是这个颜色→ 。根据网友描述，蒂凡尼蓝在潘通色卡中编号应为1837，马卡龙绿的潘通色卡中编号应该为15-6437TPG，而大家熟知的薄荷绿的潘通色卡中编号大概为6033。

西部网美编说，受外部光线、内部光源、印刷材质、肉眼辨识度等因素的影响，每个人对色彩的认知都会有偏差，所以此前出现了“金白裙子”和“黑蓝裙子”的争论。再加上汉语中描述色彩的形容词之间并没有严格的界限，因此，很难有人说清楚“湖蓝”和“瓦蓝“之间的区别，因此，大家不必为地铁四号线的颜色而烦恼。

西安地铁4号线内景。