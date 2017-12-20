陕西省环保厅为省突发环境事件应急抢险救援队举行授牌仪式。
西部网（记者 鄢山宇 实习生 尤晓萌）12月20日下午，陕西省环境应急能力建设工作会议在陕西地矿集团公司召开。会上，省环保厅为陕西省突发环境事件应急抢险救援队授牌，标志着陕西省突发环境事件应急救援队正式成立。
记者了解到，2015年12月，陕西地矿集团有限公司组建了“陕西省突发地质灾害应急排查队”，两年来，这支由329人组成的地灾专业应急救援队，曾多次处置地灾隐患、参与环保应急、保障了人民群众生命财产安全，融入了陕西省防灾减灾救灾体系，在环境应急抢险工作中发挥了重要作用。
会上，省环保厅为救援队举行了授牌仪式，陕西省突发环境事件应急抢险救援队正式成立。今后，这支队伍将随时接受省环保厅的调动和指挥，全面支撑服务生态环境保护和治理工作。
“要形成全方位、深层次、多领域的应急管理体系，提升应急管理工作的常态化、专业化、科学化、精细化、现代化水平。”省环保厅副厅长刘文亮就推进全省环境应急管理工作提出要求。
“我们将以此为新的起点，整装待发，开拓奋进，不忘初心，不断提高专业应急救援能力。”应急救援队队长马贵锁接受记者采访时表示，救援队将力争为全省经济社会发展和生态文明建设作出更多贡献。
授牌前，刘文亮一行检查观摩了省突发环境事件应急抢险救援队的应急抢险装备、环境监测等设备。
编辑： 秦振
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22
娱乐没过多久，”准姐夫“李晨转发范冰冰的微博写道：“给大家介绍一下，请大家多多关照。12-22
娱乐2017年12月21日，北京，唐艺昕现身机场，戴“东北帽”笑靥如花。12-22
娱乐KEY原本已于17日前往葡萄牙，但得知钟铉死讯后紧急赶回南韩，下机后直奔灵堂追思、为钟铉守灵。12-21
娱乐发布会上，赖声川和演员代表许晴将小“梦”放到舞台中间的大“梦”上，许下《如梦之梦》的“十年之约”，展开新一轮的启程。12-21
娱乐关晓彤现身机场，军绿色大衣配白帽青春靓丽。12-21