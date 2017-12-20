陕西省环保厅为省突发环境事件应急抢险救援队举行授牌仪式。

西部网（记者 鄢山宇 实习生 尤晓萌）12月20日下午，陕西省环境应急能力建设工作会议在陕西地矿集团公司召开。会上，省环保厅为陕西省突发环境事件应急抢险救援队授牌，标志着陕西省突发环境事件应急救援队正式成立。

记者了解到，2015年12月，陕西地矿集团有限公司组建了“陕西省突发地质灾害应急排查队”，两年来，这支由329人组成的地灾专业应急救援队，曾多次处置地灾隐患、参与环保应急、保障了人民群众生命财产安全，融入了陕西省防灾减灾救灾体系，在环境应急抢险工作中发挥了重要作用。

会上，省环保厅为救援队举行了授牌仪式，陕西省突发环境事件应急抢险救援队正式成立。今后，这支队伍将随时接受省环保厅的调动和指挥，全面支撑服务生态环境保护和治理工作。

“要形成全方位、深层次、多领域的应急管理体系，提升应急管理工作的常态化、专业化、科学化、精细化、现代化水平。”省环保厅副厅长刘文亮就推进全省环境应急管理工作提出要求。

“我们将以此为新的起点，整装待发，开拓奋进，不忘初心，不断提高专业应急救援能力。”应急救援队队长马贵锁接受记者采访时表示，救援队将力争为全省经济社会发展和生态文明建设作出更多贡献。

授牌前，刘文亮一行检查观摩了省突发环境事件应急抢险救援队的应急抢险装备、环境监测等设备。

编辑： 秦振