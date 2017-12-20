牢固树立文化自信 陕西统战系统干部聆听十九大精神报告会

陕西统战系统干部聆听十九大精神报告会。

西部网讯（记者 刘望）今天（12月20日）下午，全国政协委员、陕西省统一战线智库专家岳崇为省委统战部，省级各民主党派、工商联和统战系统各单位的150名干部职工作“认真贯彻十九大精神 牢固树立文化自信”的专题讲座，省委统战部副部长白慧芳主持会议。

报告会上，岳崇结合学习贯彻十九大精神，从中国先进文化自信、政治文化自信、统战文化自信、“和”文化自信等六个方面，作专题辅导。报告主题鲜明，重点突出，语言生动，深入浅出，对于省级统战系统深入学习贯彻党的十九大精神，进一步坚定文化自信，推动新时代统一战线事业蓬勃发展具有很强的指导意义。

白慧芳希望全省统一战线认真学习贯彻习近平总书记关于文化自信的重要论述，充分挖掘和利用好陕西文化资源的独特优势，进一步坚定文化自信，用文化自信凝心聚力，不断开创统战工作新局面，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章和实现中华民族伟大复兴的中国梦作出统一战线的应有贡献。

报告会引起现场听众的热烈反响。陕西省宋庆龄基金会干部苗沐青说，讲座中关于统一战线文化自信的论述，进一步深化了对文化自信的理解，使她受益匪浅。“文化自信在十九大报告中占有重要位置，而文化自信就要从娃娃抓起，我们将加强中国特色社会主义文化在青少年群体间的传承，引领广大少年儿童提升文化修养，树立文化自信。

“中华文化几千年的延续反映了它持久的生命力，未来我们也要将中华文化传承好发扬好。”陕西省工商联副主席郭慧娥说，在工商联日后的工作中，要发挥纽带作用，利用中华文化强大的感染力，团结民营经济领军人物，把党的发展思想和理念传达给他们，为陕西社会经济发展作出应有的贡献。

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