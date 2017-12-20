男子网贷被套路钱被转走 银行：勿将验证码告诉他人

男子网贷被套路钱被转走。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌）陈师傅在西安做点小生意，每到年底都急需用钱。正发愁，忽然一条广告让他喜出望外。

陈师傅：“我是在今日头条上看到，人家说只用一张身份证就能贷款，我就点查看详情。”

点开随机弹出来的小广告，陈师傅输入了自己的个人信息，第二天一早就有人联系了他。

陈师傅：“说是贷款批下来了，能贷，让我发个卡号过去。”

陈师傅喜出望外，把卡号告诉人家后，对方说贷款的流程，让他心里有点打鼓。

陈师傅：“他说要划走我卡里的一万块，我说这咋行，他告诉我别急，这个钱马上就退给你。”

对方说，这是为了做陈师傅卡的流水用。并且告诉陈师傅不用担心自己的密码会泄露，因为他们不会问陈师傅要密码的。

陈师傅：“他们给我发了个验证码，我就把验证码告诉他们了。”

记者了解到，几分钟后，陈师傅卡里的一万块被对方划走，不过很快对方又把钱打了回来。并发了一份电子版合同，看到这些，陈师傅对对方是彻底信任了。接下来，对方又有新要求了。

陈师傅：“又给了我一个账号，让我把钱存到账号里。”

陈师傅先后存了三次，一次存了5000元。这时候对方告诉他，流水做好了。可再打电话时，对方却已经关机了。直到这时候，陈师傅才意识到自己被骗了。

陈师傅：“当时我就没跟他说密码，他给我发的验证码我告诉他了，他咋就把钱取走了。”

随后，陈师傅也咨询了银行工作人员。

银行工作人员：“你通过验证码验证了，验证码和密码效果是一样的。两万以内，验证码都可以划走钱。”

银行工作人员告诉记者，这笔款是通过银联划走的，只要对方有POS机平台采用银联操作。对方知道陈师傅的身份证号卡号及验证码后，很容易就可以将卡中钱转走。所以银行的所有验证码短信都会提示客户，别将验证码告诉他人，谨防骗子。陈师傅就是这样着了骗子的道。

银行工作人员：“验证码就相当于一个链接，只要你一输入验证码就证明你要授权，这个业务就成功了。”

目前，陈师傅已经向辖区派出所报案。

在这儿，我们也想提醒您，无论什么理由，但凡有问您要密码验证码的，您可千万得当心。

编辑： 张娟