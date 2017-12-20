男子网贷被套路钱被转走 银行：勿将验证码告诉他人

男子网贷被套路钱被转走。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌）陈师傅在西安做点小生意，每到年底都急需用钱。正发愁，忽然一条广告让他喜出望外。
陈师傅：“我是在今日头条上看到，人家说只用一张身份证就能贷款，我就点查看详情。”
点开随机弹出来的小广告，陈师傅输入了自己的个人信息，第二天一早就有人联系了他。
陈师傅：“说是贷款批下来了，能贷，让我发个卡号过去。”
陈师傅喜出望外，把卡号告诉人家后，对方说贷款的流程，让他心里有点打鼓。
陈师傅：“他说要划走我卡里的一万块，我说这咋行，他告诉我别急，这个钱马上就退给你。”
对方说，这是为了做陈师傅卡的流水用。并且告诉陈师傅不用担心自己的密码会泄露，因为他们不会问陈师傅要密码的。
陈师傅：“他们给我发了个验证码，我就把验证码告诉他们了。”
记者了解到，几分钟后，陈师傅卡里的一万块被对方划走，不过很快对方又把钱打了回来。并发了一份电子版合同，看到这些，陈师傅对对方是彻底信任了。接下来，对方又有新要求了。
陈师傅：“又给了我一个账号，让我把钱存到账号里。”
陈师傅先后存了三次，一次存了5000元。这时候对方告诉他，流水做好了。可再打电话时，对方却已经关机了。直到这时候，陈师傅才意识到自己被骗了。
陈师傅：“当时我就没跟他说密码，他给我发的验证码我告诉他了，他咋就把钱取走了。”
随后，陈师傅也咨询了银行工作人员。
银行工作人员：“你通过验证码验证了，验证码和密码效果是一样的。两万以内，验证码都可以划走钱。”
银行工作人员告诉记者，这笔款是通过银联划走的，只要对方有POS机平台采用银联操作。对方知道陈师傅的身份证号卡号及验证码后，很容易就可以将卡中钱转走。所以银行的所有验证码短信都会提示客户，别将验证码告诉他人，谨防骗子。陈师傅就是这样着了骗子的道。
银行工作人员：“验证码就相当于一个链接，只要你一输入验证码就证明你要授权，这个业务就成功了。”
目前，陈师傅已经向辖区派出所报案。
在这儿，我们也想提醒您，无论什么理由，但凡有问您要密码验证码的，您可千万得当心。
编辑： 张娟
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22
娱乐没过多久，”准姐夫“李晨转发范冰冰的微博写道：“给大家介绍一下，请大家多多关照。12-22
娱乐2017年12月21日，北京，唐艺昕现身机场，戴“东北帽”笑靥如花。12-22
娱乐KEY原本已于17日前往葡萄牙，但得知钟铉死讯后紧急赶回南韩，下机后直奔灵堂追思、为钟铉守灵。12-21
娱乐发布会上，赖声川和演员代表许晴将小“梦”放到舞台中间的大“梦”上，许下《如梦之梦》的“十年之约”，展开新一轮的启程。12-21
娱乐关晓彤现身机场，军绿色大衣配白帽青春靓丽。12-21