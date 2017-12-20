“灯泡糖”成网红 千万别再尝试了可能会让你窒息

“灯泡糖”成网红。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李之祺）灯泡要是塞进嘴里，很可能就拔不出来了，这个命题也许大家都有所耳闻，也许是为了满足大家的好奇心，最近在网络上出现了一种和灯泡1：1大小的“灯泡糖”。
您一定听说过这样的说法，灯泡要是塞进嘴中就很难拔出，虽说现实中很少有人这么干，但不少科研小调查，或者电视剧桥段中都有此情节。最后被灯泡困住口腔的各位都是叫天不应唤地不灵，最后都得求医生甚至是消防队帮忙。
也许是为了满足大家的好奇心，亦或迎难而上的挑战欲望，最近一种和灯泡1：1大小的灯泡糖走红于网络，各种放进去拿不出的买家秀更是赚足了眼球。
记者在电商平台搜索果然也见到了不少这样的商品。不说别的，随便挑一家，您看看这买家评论就有数百条之多。
今天记者也走访了西安的大小商超，但并未发现有实体店售卖这种糖果。
记者：“有灯泡糖没？”
商家：“没有。”
记者：“你知道我说的是哪种灯泡糖不？”
商家：“知道，但是没上呢。”
那么这种标准尺寸的灯泡到底为什么放进嘴巴就很难拔出呢。我们也从医院了解到，这样的情况主要是因为灯泡的形状跟人类口腔结构比较契合。
西安市雁塔区中医医院医师肖程：“灯泡放到嘴巴里面，会阻止颞下颌关节活动，导致易进难出。同时，灯泡糖溶解的糖汁还有唾液难以自由吞咽，会引起呛咳甚至窒息，也是非常危险的。”
同时医生也提醒，虽说灯泡糖放进嘴中之后可以等糖果融化变小后取出，但也存在一定危险性，大家最好不要跟风尝试。
编辑： 张娟
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