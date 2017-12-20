曲江一小区停电停水停暖 业主怒砸物业办公室

小区停电停水停暖，业主怒砸物业办公室。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙）一走进曲江大观园小区，不少业主提着水桶，下楼接水，而一提起小区的问题，业主们心里都憋屈。
业主：“昨天下午就开始停水停电。”
业主：“你说这让人怎么生活嘛？”
从昨天下午开始，先停电，再停水，然后停了暖，小区业主的生活都被打乱了，业主任师傅说，自己昨晚为了照明，跑了多个商店才买到蜡烛。
业主任师傅：“我给朋友圈发，人家说你看看不行到我家来算了，感觉就像是回到了几十年前了。”
室温只有十几度，电梯只有一部，而且随时会断电，大冬天遇到这事，小区的业主们可是很气愤。
业主：“也不通知一声。”
业主：“这就是不作为。”
到底发生了什么事，能停电将近一天。当记者来到小区物业办时，却看到办公室里物品满地都是，一些办公用品也被砸坏，而物业说，这都是今早小区的个别业主所为，小区突然停了电，他们也很无奈。
物业负责人：“是后面的单位施工把电缆给挖坏了，然后我们今早也一直在协调。”
曲江大观园小区所用的电缆被隔壁单位挖坏，双方正和供电局协商，而开发商也正在协调。随后记者也拨打了开发商负责人的电话，却无人接听，现在物业只能用发电机暂时让电梯正常运行。
物业负责人：“现在已经修好了，我们尽快协商通电的。”
对于小区突然停电，物业负责人说，他们也是措手不及，大冬天让小区业主们受冻了，对于物业办被砸，有点委屈但能理解。
物业负责人：“这个事只是一个表面，还是业主们积累的怨气比较大，也能理解。”
目前电缆已经修复，供电局开发商正在协商恢复供电的问题，物业办对于打砸事件也已经报警。希望小区能尽快通电的同时，也提醒小区业主能够理性维权。
编辑： 张娟
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