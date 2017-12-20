2018年高考大纲出炉，陕西考生需提高思辨能力。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 姜林）备受考生关注的2018高考大纲已经确定，记者了解到，2018年陕西省高考所有科目，使用教育部统一命制的试题，高考大纲出炉后，第一科语文就成了最先关注的焦点，与历年相比，阅读量明显增加，这对考生的阅读能力提出了更高的要求，特别要重视散文的阅读，而作文写作方面，考生要多看报刊和时评，提升自己的思考辨析能力。

陕西省西安中学高中语文教研员高级教师敖宏铭：“十九大之后大家还是要关注一下文化自信，以及文化传承这方面话题，在复习的过程中，要特别关注，在写作文训练的过程中，我们要注意题型的变化，现在的题目都是需要同学们去自己发现问题，进而去整合信息解决问题，给我们也传递了信息，在高考过程中，不仅仅考查的大家的基础知识和基本技能的呈现，更多地是训练同学们实际操作和解决问题的能力，这个也是我们创新的方向。”

而时效性最强的科目当属思想政治科目，内容上“稳而求新”，这就要求学生从一些新提法和时政要点入手，把握2018年的高考动态和方向。

陕西省西安中学学生处主任何海林：“在经济生活方面，我希望同学们更加注意经济结构的战略转型，经济结构的调整，经济方式的转变；在政治方面上，我们更加要凸显制度的改革和深化，特别是人民代表大会制度，以及新的反腐机制的创新，比如监察委员会的建立；在文化生活层面，更加凸显文化的自信和文化的自觉，去弘扬优秀的传统文化，弘扬优秀的民族精神，弘扬当代的社会主义先进文化。”

而数学科目，大纲在考查基础知识的基础上，注重数学思想方法和数学能力的考查，展现数学的科学价值观和人文价值等；而英语科目，要牢记3500个大纲所要求的单词，阅读要给自己限定时间，写作要体现语法适当增加细节；而文综和理综共六个科目中，比如生物科目的整体难度会增加。因此，考生在复习时，应当结合高考大纲中出现的变化来进行备考。

编辑： 张娟