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灞桥两栋住宅违建被依法拆除 将建铁路主题公园

时间：2017-12-20 20:45:17  来源：西部网-陕西新闻网  作者：任军龙

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灞桥两栋住宅违建被依法拆除 将建铁路主题公园

今天（12月20日）早上，西安市大华煤店小区内机械轰鸣，两栋违法建筑被强制依法拆除。 记者了解到，这两栋六层砖混结构住宅位于灞桥区长乐东路南侧附近，占地6亩多，住户108户。这两栋住宅楼因为没有取得规划许可，属于违法建筑。

灞桥两栋住宅违建被依法拆除，将建铁路主题公园。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙）今天（12月20日）早上，西安市大华煤店小区内机械轰鸣，两栋违法建筑被强制依法拆除。

记者了解到，这两栋六层砖混结构住宅位于灞桥区长乐东路南侧附近，占地6亩多，住户108户。这两栋住宅楼因为没有取得规划许可，属于违法建筑。

西安市灞河新区城市管理局法规科科长周一凡：“预计三天内完成全部的拆除工作。”

今年五月二日，灞河新区城市管理执法局向大华化工有限公司下达了《限期拆除通知书》，当事人逾期仍未履行义务，今日依法拆除。

西安市灞河新区城市管理局法规科科长周一凡：“此处违建拆除之后，区政府安排将会在此处建设一个以铁路为主题的公园。”

截止目前，已完成101户住户的拆除补助，同时已经搬迁交房，对于剩余住户，纺织城街办再继续做工作。

编辑： 张娟

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