第三届陕西省现代文化艺术节26日开幕 首演话剧《平凡的世界》

西部网讯（记者 刘璞华 贺桐 敬泽昊） 由陕西省文化厅主办的第三届陕西省现代文化艺术节将于2017年12月26日在西安开幕。陕西省现代文化艺术节已成功举办两届，集中展示了陕西省近年来现代文化艺术发展成绩，是国内屈指可数的综合性现代艺术节。

话剧《平凡的世界》首次亮相

继话剧《白鹿原》亮相首届陕西省现代艺术节，并成功走向全国后，由陕西省文化厅、上海剧合影视文化有限公司、陕西演艺集团联合投资出品，陕西人民艺术剧院排演的话剧《平凡的世界》，也将在本届艺术节上首次亮相。

话剧《平凡的世界》改编自路遥的同名小说，反映了陕北城乡的变迁史，展示了几代人不屈的奋斗成长历程，以及对中华民族千百年来“自强不息、厚德载物”精神传统的自觉传承。

陕西人民艺术剧院院长李宣表示：“话剧《白鹿原》是通过陕西省现代文化艺术节的舞台走向全国的，这次话剧《平凡的世界》也把首秀献给了现代文化艺术节，也希望能够以这里为平台，展现陕西在现代文化方面的实力。”

系列活动展现陕西现代文化成绩

除了话剧《平凡的世界》之外，本届艺术节还将举办第三届陕西国际现代美术作品系列展和“盛放2017”——第三届陕西省现代摄影艺术展，并配套举行西部青年艺术策展人论坛和现代摄影艺术研讨会。让百姓欣赏、了解、接受跟国际接轨的最高质量水平的现代艺术形态，同时发现、推出陕西青年现代艺术人才，进一步推动现代艺术发展，使得陕西文化建设达到新的高度。

本届艺术节期间将举办两场音乐活动——分别是12月28日举行的丝路原创音乐奖颁奖晚会，和12月31日举行的新年音乐会。同时，由陕西省戏曲研究院创排的秦腔现代戏《项链》，也将于1月5日和古城观众见面。来自香港的校园艺术大使，也将来到西安进行系列交流活动。

陕西省文化厅希望通过主办本次艺术节，让更多的群众欣赏到高质量、多样化的文艺作品，使人民群众共享文化发展的最新成果。同时向外界展示陕西现代、开放、新潮的一面，用现代文化元素展现了一个时尚、文明、和谐发展的新陕西，进而树立陕西历史与现代交相辉映、传统与时尚完美融合的新形象。

编辑： 谢卓