即日起可领2017年度技能提升补贴 最高每人2000元

西部网讯（记者 鄢山宇）即日起，西安2017年度技能提升补贴可以领了，依法在西安市范围内参加失业保险并取得国家颁发的职业资格或职业技能等级证书的企业在职职工，均可申领，每人最高2000元。申领这项补贴实行网上全程办理，无需群众跑腿。

最高每人可领2000元 2018年底前均可申领

此次补贴对象要求是参保企业在职职工，申请期间失业保险正常缴费，累计在西安市缴纳失业保险费36个月（含36个月）以上，并且从 2017年1月1日起，在国家规定的职业（工种）目录中取得初级（五级）、中级（四级）、高级（三级）职业资格证书（不含技师、高级技师）或职业技能等级证书，并且证书在国家人社部国家职业资格证书全国联网查询网站（http://zscx.osta.org.cn/）登记注册有效的。

需要注意的是，同一职业（工种）同一等级只能申请并享受一次技能提升补贴。也就是说如果再上一个等级的话，还可以继续申领。

补贴标准：获得初级（五级）职业资格证书的，补贴标准为1000元；获得中级（四级）职业资格证书的，补贴标准为1500元；获得高级（三级）职业资格证书的，补贴标准为2000元。经陕西省人社厅批准的紧缺急需职业（工种），补贴标准可在规定的标准基础上分别上浮200元。

此次补贴申请时限为2017年1月1日至2017年12月31日取得证书的，申报时间至2018年12月31日。从2018年开始，自职业资格证书（或职业技能等级证书）核发之日起，12个月内申请（含12个月）。

申领补贴实行网上全程办理 补贴将直接拨付申请人卡上

符合要求的参保职工可通过网上申领该项补贴。具体流程为：在市本级及各区县、开发区（除高新区外）参加失业保险的职工申请人登录西安市人力资源和社会保障局门户网站（http://www.xahrss.gov.cn/），在首页“网上服务→网上大厅→失业保险技能补贴申请”进行申请。

社保经办机构对申请信息进行网上审核。审批结果将在西安市人力资源和社会保障局门户网站（www.xahrss.gov.cn/）上进行为期5个工作日的公示。公示无异议后，社保经办机构将技能提升补贴直接拨付至申请人上传的社会保障卡（或银行卡）中。

在高新区参加失业保险的职工可网上（高新区劳动和社会保险网上服务大厅http://xdzsis.xdz.gov.cn:7317/）申请，也可现场申请。

编辑： 张娟