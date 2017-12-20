全省媒体深度融合现场推进会在陕西广播电视台召开

全省媒体深度融合现场推进会在西安召开。
与会代表还观摩了陕西广播电视台“丝路云”融媒体平台运行情况。
西部网讯（记者 秦振） 全省媒体深度融合现场推进会今天（12月20日）在陕西广播电视台召开。省委宣传部常务副部长钟顺虎出席会议并讲话，省委宣传部副部长李彬主持会议。
会议指出，要坚持求实创新，不断推动媒体融合深入发展，同步推进内容生产能力的提高与传播技术发展的创新、同步推进报道创新与流程创新、同步推进产品创新与体制机制融合，积极构建“新媒体首发、全媒体跟进、融媒体传播”的良好态势。
会议表彰了党的十九大陕西省融媒体报道先进集体和先进个人。
会议期间，与会代表还观摩了陕西广播电视台“丝路云”融媒体平台运行情况。
编辑： 张娟
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