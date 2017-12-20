病重女婴来西安就诊遇交通高峰 警车开辟急救通道

警车变身“救护车”，开辟急救通道。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晶）谁家的孩子一旦有个头疼脑热，家人是最担心的。昨天（12月19日）傍晚，一个才出生半个月的女婴病情严重，心急火燎的从外地赶来西安求医，谁知遇上了交通晚高峰。关键时刻，能开辟出一条生死通道吗？

灞桥大队洪庆中队民警岳昭:“18号下午六点多，我们在执勤的时候接到指挥中心的指令，说是有一个15天大的婴儿生病了，要去儿童医院需要我们的帮助。”

据记者了解，事情发生在昨天下午六点二十分左右，接到正在赶往西安的婴儿家长的求助，西安交警支队灞桥大队洪庆中队的民警立即赶往香王收费站，跟求助人汇合。

灞桥大队洪庆中队民警岳昭:“孩子因为咳嗽导致的肺炎，看孩子有点缺氧随身还带着氧气瓶。”

出生仅15天的女婴患上肺炎，出现缺氧症状，在老家救治没有好转后，心急如焚的家长只能驾车从老家商洛市山阳县来西安市儿童医院就医，但却遭遇了晚高峰。警车开道的话，怕求助车辆跟丢，民警跟家长一商量，索性让婴儿母亲和奶奶坐上警车，以最快的速度将孩子送往医院。

灞桥大队洪庆中队民警岳昭:“我们用手机地图规划了最优路线，路上遇见红灯。 我们会直接通行，走了一段公交专用道，在医院门口那边有点堵， 我们逆行了一段距离 ，全程20多公里自己驾驶过去的话可能得50分钟， 我们节省了一半的时间把孩子送到医院。”

警灯闪烁，警笛急促，警车成了救护车，遇到红绿灯优先通行、走公交专用道、逆行，从香王收费站到西安市儿童医院，全程24公里多，近50分钟的车程，民警节省了一半的时间把孩子送到了医院。

帮婴儿家人安排妥当后，民警离开了医院。昨天，记者跟女婴的父亲南先生取得联系，得知孩子病情已经稳定了。

家属:“现在在挂针，麻烦你们了。”

编辑： 张娟