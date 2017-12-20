中车长客与西安经开区签约 将打造轨道交通产业园

今天(12月20日）下午，“2017年西安轨道交通产业招商大会”在经开区举行。

由中车长客股份公司研发的西安地铁4号线首列车辆成功交付。

西部网讯（记者 李媛）今天(12月20日）下午，“2017年西安轨道交通产业招商大会”在经开区举行。签约仪式上，10家中车长客配套企业与西安经开区管委会签订框架协议书，涉及行业涵盖涉及行业包括制动系统、空调系统、车门系统、内装系统、乘客信息系统等，双方将共同打造轨道交通产业园，这也是继“西安轨道交通装备造修基地项目”之后，西安市与中车长客扩大合作、共谋发展的重大举措。

中车长客股份有限公司总经理安忠义在会上透露，长客股份在投资“西安轨道交通装备造修基地项目”的基础上，将吸引制动系统、车门、空调等关键系统供应企业投资西安、落户本地，打造“西安轨道交通产业园”。经开区作为西安先进制造业基地，产业基础雄厚、投资环境优良，是理想的合作伙伴。在未来两年内，力争使车辆本地化配套率提升至50%以上。

轨道交通产业作为国家战略性新兴产业的重要组成，是西安市长期以来重点鼓励扶持发展的产业。截至目前，西安市经开区轨道交通装备制造业共有企业20余家，代表企业包括：中车永电、日立永济、博世力士乐、西门子信号、阿尔斯通永济、中法高速等。产品包括地铁、轻轨、铁路用牵引电机、辅助电机及其交流器、逆变器、道岔检查器、计轴、微机连锁、列车自动控制、高速铁路接触网等配套产品以及检测系统的生产、加工。

西安市常务副市长吕健在会上说，西安市政府全力支持西安轨道交通产业园项目在经开区落地建设，为推动轨道交通产业做大做强，实现“西安地铁西安造”。“西安市将进一步加强与中车长客的紧密合作，对中车长客配套企业在项目立项、报建审批、土地购置、产业扶持、基础配套等方面给予优惠和便捷服务，为为企业发展创造良好的投资和发展环境。”吕健表示。

编辑： 钟莹