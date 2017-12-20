西安地铁四号线实现"长轨通" 明年底开通试运营

随着行政中心站至市中医医院站区间最后一对钢轨接头的焊接完成，四号线实现“长轨通”。

地铁4号线首列车本地交付。

西部网讯（记者 鄢山宇） 今天（12月20日）下午，随着西安地铁四号线行政中心站至市中医医院站区间最后一对钢轨接头的焊接完成，至此，四号线（除火车站至五路口段外）顺利实现“长轨通”。

四号线设29座车站 快看看哪站离你家近

西安地铁四号线是国家发改委批复《西安市轨道交通近期建设规划（2012-2018）》中的一条骨干线路，双线全长35.2公里，南至航天新城，北到西安北站，方向为南北走向，线路依次贯穿曲江新区、雁塔区、碑林区、未央区、经济技术开发区，连接草滩现代农业开发区、曲江新区、西安航天基地，途径西安北站、大明宫国家遗址公园、西安火车站、五路口、李家村、大雁塔、大唐芙蓉园、曲江池遗址公园等人流密集区。

全线设车站29座，车辆段1座，停车场1座。29座车站自北向南依次是：西安北站、元翔路、凤城十二路、凤城九路、文景路、行政中心、市中医医院、常青路、百花村、余家寨、大明宫北、大明宫、含元殿、火车站、五路口、大差市、和平门、李家村、鲁家村、大雁塔、大唐芙蓉园、雁南四路、金滹沱、航天大道、飞天路、东长安街、神舟大道、航天东路、航天新城。

四号线实现“长轨通” 预计2018年底开通试运营

地铁四号线轨道工程分两个标段施工，由中铁一局集团承建的轨道1标负责航天城车辆段至含元殿站（含），铺轨里程共计59.6单线公里。中铁十一局集团承建轨道2标负责含元殿（不含）至草滩停车场的轨道铺设任务，铺轨里程共计42.737单线公里。

据西安市地铁公司工程三处工程管理二部部长贺智宏介绍，地铁四号线轨道工程中，在特殊减振地段采用了国内先进、拥有自主知识产权的预制板式道床，可有效控制对周围环境振动及噪声污染，达到了特殊减振的预期效果，且施工进度也比传统方式提高了一倍。

此外，在施工中还引进国内高速铁路CPⅢ测量技术，铺轨施工控制精度大大提高，可提高轨道平顺性、实现减振、降噪、减少轮轨磨耗，不仅大大提高了乘客乘坐的舒适度，而且还延长了设备的使用寿命。

目前，西安地铁四号线车站装修及设备安装各项工作稳步推进，全线风管安装已完成84%，给排水及消防管道安装完成75%，公共区精装修完成33%，设备区精装修完成62%；全线共设137个出入口、75组风亭，其中85个出入口和56组风亭已完成, 完成率70%。

预计2018年底，西安地铁四号线将开通试运营，届时将与地铁二号线共同构建城市南北向主要客流“双走廊”，市民出行将更加便利。

编辑： 张娟