榆林市启用新能源汽车专用号牌 开启绿色出行新时代

榆林市新能源汽车专用号牌首发仪式现场。

西部网榆林讯（记者 李明） 今天（12月20日）上午，榆林市举行新能源汽车专用号牌首发仪式，现场发出榆林首副绿色专用号牌。据了解，从即日起，在榆林新注册登记的新能源汽车，都将拥有专属的“身份证”。

在启动仪式上，榆林车主张先生“摇出”榆林市首副新能源专用号牌“陕KD08222”，张先生说，自己买的是一辆国产新能源汽车，现场能摇到这个新能源号牌十分高兴。

据榆林市交警支队相关负责人介绍，车主可通过现场选号或者互联网预选号码，如果在榆林交警支队车管所昌汗界办公区按流程办理新车注册登记，可通过全国统一的选号系统，50选1模式随机选取自己心仪的新能源汽车专用车牌号码。

为保障新能源汽车专用号牌的启用工作顺利进行，最大限度满足群众需求，榆林市交警车管部门还将增设新能源汽车号牌绿色通道。

据了解，新能源汽车专用号牌整体以绿色为底色，式样体现“绿色、环保、科技”寓意，号码由５位增为６位，可满足“少使用字母、多使用数字的需要，避免与普通汽车号牌“重号”。

小型新能源汽车专用号牌的第一位先启用字母D、F，分别代表纯电动新能源汽车、非纯电动新能源汽车。新能源汽车专用号牌工本费仍执行现行国家规定的普通汽车号牌每副100元的收费标准。

新能源汽车专用号牌采用无污染烫印制作方式制作，工艺绿色环保。同时，增加了二维条码、防伪底纹暗记、激光图案等防伪技术，实现号牌唯一性和生产源头追溯，提高了防伪性能。

按照公安部安排和部署，2018年上半年全国所有城市将全面启动新号牌。

编辑： 张娟