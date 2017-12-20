绥德一村村民与施工队发生冲突 致双方共6人受伤

西部网榆林讯 近日，网上流传一段视频，数十名身着黄大衣的男子，与人拉扯厮打，现场还停着一辆救护车，知情者称该事件发生在绥德县。据绥德警方通报，一家煤炭管道运输公司在绥德县紫柏湾村施工时，与个别村民发生冲突，导致双方6人受轻微伤。

绥德县公安局昨天（12月19日）夜间在通报案情时称，事发在19日当天13时40分，其中一方为陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司，该公司在绥德县田庄镇紫柏湾村施工时，发生了该事件。

“因村民阻工，致使神渭公司工人与紫柏湾村个别村民发生了冲突。”绥德警方在通报中说，事件起因是因为个别村民阻挡施工，导致双方各3人，共6人入院检查。

绥德县公安局称，接报警后立即派警赶赴现场，平息了事态。经核查入院检查人员均为轻微伤。目前，案件正在进一步调查之中。

编辑： 张娟