肉毒素冻面馆冰箱内 陕西打防结合捍卫"天蓝水绿食安"

今年1-11月，陕西省共办理环境类案件425起。



西部网讯（记者 熊惠玲 实习记者 张锦茹）工业冰醋酸勾兑食用醋、网上售卖假的肉毒素、非法转移倾倒危险废物……从今年3月份开始，通过组织开展打击环食药违法犯罪“利剑”行动，陕西省公安机关集中侦破了一批涉及面广、社会影响大、群众反响强烈的环食药领域犯罪案件，共立环境、食品、药品犯罪案件1129起，发起全国集群战役7起，抓获犯罪嫌疑人1532人，刑事拘留974人，涉案金额1.55亿元。

网上售卖假肉毒素 储存在面馆冰箱里

“我们前期侦破的一起销售假药案中，魏某和高某通过高层小区住宅内的美容工作室开展非法微整形注射，在现场所发现他们所使用的肉毒素、玻尿酸、溶脂针都是通过微信群中购买后在工作室里使用或销售。”公安浐灞生态区分局治安大队的民警张盼介绍说，在现场查获的一盒国外某品牌的肉毒素经鉴定还是假药，魏某和高某为了逃避检查，将未使用的肉毒素全部储存在小区门口一家羊肉面馆的冰箱内，储存条件确实堪忧。

省公安厅环境与食品药品犯罪侦查总队副总队长王开利说，这些美容用药品和器械，在生产、销售和使用等方面受到国家严格控制，必须在具有正规医疗整形资质的医院，由医生开出处方，由具有医疗资质的医师进行注射，个人是不能私自使用的。“我们一方面配合相关部门开展检查治理，另一方面开展了一个专项行动，今年一共破获了这方面7起案件，抓获了涉案嫌疑人15人，逮捕3人，移送起诉2人。通过开展专项行动，有力打击了非法医疗美容行为，净化了市场环境，保障了广大群众的用药安全。”

环食药犯罪隐蔽性强 网络犯罪成新倾向

省公安厅环境与食品药品犯罪侦查总队总队长王明峰介绍说，环食药犯罪隐蔽性比较强，专业化、团伙化的程度特别高，特别是网络犯罪成为一种新倾向。

“针对这些新特点、新趋势，我们加强主动侦查、扩大案件线索来源，鼓励全社会，特别是群众给公安机关举报提供线索。”王明峰说，在打击网络化专业化这方面主要是加强大了要案的侦办，对于影响特别重大的的案件组织成立专案组，系统综合精准治理打击。

记者了解到，为进一步加强全省生态环境建设，陕西公安把打击污染和破坏生态环境犯罪作为主攻方向，最大限度消除偷排直排和乱采滥挖等污染“病灶”、剔除环境“毒瘤”，推动源头治理。今年1-11月，陕西省共办理环境类案件425起抓获犯罪嫌疑人646人，刑事拘留379人。

编辑： 熊惠玲