农民工成黑面包主要乘客 危险性大西安交警号召抵制

前11个月西安交警高速大队查处黑面包车120辆。

西部网讯（记者 刘望） 今天（12月20日）凌晨5时，西安交警高速大队在连霍高速临潼收费站、兵马俑收费站设置警力，集中查处进城务工面包车违法行为，在1个多小时的检查工作中，检查登记进城务工面包车59辆，现场查获3起超员交通违法行为。

进城务工农民工成黑面包主要乘客 前11个月查处120起

今年以来，西安辖区高速公路涉及进城务工面包车交通事故共2起，致7人死亡，多人受伤。其中西安高速交警查获进城务工面包车超员违法行为就有120余起，其中包括1起超员达到100%涉嫌危险驾驶的犯罪行为。

民警在对这些违法行为数据进行梳理比较，临潼区环城北路人力市场多次出现在视线中。这个劳务市场每天集散务工人员多达3000人次，覆盖了西安周边多个市县，而乘坐面包车出入高速公路进城务工则是他们主要的交通方式。年内发生的这2起事故也都与该人力市场有关，且都存在超员违法行为。

为预防交通事故，保障人民群众生命财产安全，12月20日凌晨，西安高速交警联合临潼、渭南交警、运政部门，围绕着临潼区环城北路人力市场在周边主要干道设置警力，开展集中查处行动。在1个多小时的检查工作中，检查登记进城务工面包车59辆，现场查获3起超员交通违法行为。

黑面包车危险性大 交警号召市民自觉抵制黑面包

“进城务工面包车”本身车辆稳定性较差，在高速公路行驶中极易发生侧滑、侧翻事故，并且对驾乘人员的安全防护不足，遇有事故，极易造成车内驾乘人员受伤，一旦有超载超员、客货混装等违法行为，更容易造成群死群伤的恶性交通事故。

“这是今年第二次针对临潼区环城北路人力市场进城务工面包车开展的区域联合执法行动，联合周边地市交警部门开展联合执法，扩大整治影响，希望能通过执法行动提高务工群体的交通安全意识，从而规范运输市场。”高速大队副大队长韩东华在整治行动现场介绍，年前，西安交警将持续对黑面包车进行打击。

今年以来，西安高速交警通过多种措施治理进城务工面包车超员违法行为，根据这类车型进入高速公路的规律，在西安周边区县高速公路收费站设置警力，开展有针对性的查控行动。除了专项整治，西安高速交警部门也接受群众举报。交警提醒广大进城务工者，为了出行安全，不要乘坐面包车进城务工，更不要乘坐超员车辆，遵章守法，安全出行。

编辑： 刘望