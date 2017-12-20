开发商违规开发200多人上当 十年只挖了一个坑

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 栗晨燕 柴子佳）2007年，两百多名购房者在陕西和谐房地产公司购买了房子，当时每户预交了十万元左右房款，承诺一年后交房。十年后，开发商承诺的房子只挖了一个坑，房子没有，房款也要不到。这究竟是一个什么楼盘？十年期间发生了什么事？购房者现在怎么来维护自己的权益呢？

开发商违规开发 十年只挖了一个坑

在西安灞桥西岸的战备路，有一块长满荒草的土地，购房者告诉记者，他们当初购买的房子位置就在这里，项目名称叫做彩虹公社。购房者张秀萍，2007年卖掉了渭南原来八十多平米的老房子，购买了彩虹公社的房子。

购房者张秀萍：“当时买的是103平米，最后我就给它凑成8万块钱。”

今年72岁的王天书和老伴儿也交了8万块钱的房款，2008年5月购买了彩虹公社三室两厅一层的房子准备用于养老，如今老伴儿去世了，房子也没见到。

购房者王天书：“结果到现在房子房子没有，钱钱没有。”

购房者张建岭：“他当时承诺是2012年底就交房，结果到年底就崩盘了，这就散摊了。”

那么，彩虹公社究竟是一个什么项目？记者见到了陕西和谐房地产开发有限公司法人代表宋建平。宋建平告诉记者，这个项目最早起源于2006年，当时他和灞桥区安家村二组签订了一个《建设项目共同开发合同书》。2008年陕政土批（2008）91号文件《关于西安市2007年度第二十三批次农用地转用土地征收的批复》，把安家村的土地转为建设用地。

陕西和谐房地产开发有限公司法人代表宋建平：“2006年4月5号达成了安家村的合同，安家村委会盖了章。合同签了以后，咱们开始办手续，一个手续是农用地必须先变成建设用地，我亲自跑了两年，2008年5月陕西省土地厅批复，包括安家村在内的这块地转为建设用地。”

宋建平说有了土地批文，他就开始绘制彩虹公社的蓝图。他自己掏了三十多万，请规划单位设计了一个规划图，然后开始销售房子。从2007年到2012年底，共卖出200多套，收入两千万左右。

陕西和谐房地产开发有限公司法人代表宋建平：“占地7.5公顷，大概就是82.5亩，卖了全部有200多套。”

既然已经收了钱，就应该尽快把房子盖起来，宋建平为什么迟迟不盖房子呢？

记者：“那你为什么不盖？”

陕西和谐房地产开发有限公司法人代表宋建平：“就是用地批复没下来。”

谎称拿到土地批文 两百人上当

宋建平开始说，他跑了两年终于申请下了土地批文，随后又说不能盖房子是因为没有土地批文。宋建平说话前后矛盾？到底是怎么回事？

拿着宋建平和安家村二组签订的《建设项目共同开发合同书》，记者来到灞桥区席王街道办事处了解情况，得知宋建平的彩虹公社项目是一个违法项目。

灞桥区席王街道办事处副主任胡博：“二组没有通过村上，宋建平只是跟二组私自签订了一个租地协议，然后就以这个租地协议为名，搞这个彩虹公社的销售，房屋销售，这个项目就是一个违法项目。”

2011年席王街道办事处查封了售楼部，胡博当时也参加了查封行动。

灞桥区席王街道办事处副主任胡博：“当时查售楼部我还去了，当时咱叫的三四十人，把票据都收了，查走以后售楼部不弄了。”

宋建平没有土地批文，居然敢卖规划图上的房子？记者来到灞桥土地分局了解情况。

西安市国土局灞桥分局土地储备中心工作人员王石林：“文件就是咱陕西省人民政府陕政土批2008年91号文件里面，批准的是西安市2007年第23批次农用地转用和土地征收的批复。从勘测地面图来看，涉及安家村的只有这个角角，是这个672.8平方米。”

灞桥区席王街道办事处副主任胡博：“这块地不是他的这块地，这块地是他们村上另外一块地，这个已经很明确了。”

原来，宋建平所谓的土地批文用现在流行的话就做“蹭批文”，就是把别的土地批文硬往自己身上贴，然而，纸包不住火，假的就是假的，宋建平也承认自己心虚。

记者：“没下来之前你就卖房了，对不对？”

陕西和谐房地产开发有限公司法人代表宋建平：“那肯定不对呀。”

记者：“那你为啥卖嘛？你咋想？”

宋建平：“那想错了，卖这肯定没手续这我知道，当时那是普遍现象，第二个对我来说我心里很虚。”

既然项目是违法的，当初买房户们是否知情？

记者：“当时的房子五证全不全？”

购房者周庆东：“不全。”

既然知道项目五证不全，为什么还要购买呢？

购房者张秀萍：“选择这个房子便宜嘛。”

购房者张卫东：“那会卖得是最火的，很看好这个项目，我们深信不疑。”

购房者张建岭：“有土地转换的这个文件，这个应该问题不大。”

2013年2月25日，眼看房子遥遥无期，业主们以诈骗罪向灞桥公安分局报案。随后，警方对宋建平立案侦查。侦查终结后，灞桥公安分局认为宋建平涉嫌“合同诈骗罪”，将其移交灞桥区人民检察院提起公诉。2013年5月29日,因涉案金额较大，灞桥区人民检察院将案件移送到西安市人民检察院，西安市人民检察院经过审查后，认为宋建平虽违法对外售房，但所收取的资金主要用于缴纳公司拍卖取得的其他地产项目的费用，没有用于个人挥霍，认定为“合同诈骗罪”证据不足，不符合起诉条件，遂将强制措施变更为取保候审。

灞桥区席王街道办事处副主任胡博：“在处理这种案子的时候，当时有个情况就是当事人如果有偿还能力的，人家可以不限制你自由，可以把你放出来，但是你得给人家有个还款计划。”

既然有能力还款，那么业主为什么至今还没拿到退款呢？两千多万房款去了哪里了呢？据了解，除了宋建平陆续退还了一百多位业主的购房款外，还把其中的950万用于在长武县建商品房，但目前该商品房项目也处在停工状态，面对这种情况，剩余100多位业主该怎么维护自己的权益呢？

陕西缔伍律师事务所律师苗长青：“开发商没有取得五证对外销售房地产，这种行为是违法行为，业主可以向法院提起民事诉讼，要求返还购房款。也可以提出财产保全，扣押冻结开发商的财产，以保护自己的合法权益。”

采访中记者了解到，目前开发商还欠一百多位买房户800多万房款。这些业主什么时候能拿到自己的房款，还不好说。这件事带给我们的教训是，买房子不能只贪图便宜，一定要买五证俱全的房子。另外，在这件事上，监管的缺位也不可忽视，一个违法楼盘只挖了一个坑就开始销售房子，而且大做广告，如果监管部门能及时严格彻底制止，也许就不会有那么多人陷入其中。我们将继续关注事件的进展情况。

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编辑： 辛超