西安地铁4号线首列车辆成功交付。

陕西省委常委、西安市委书记王永康与中车集团领导共同为公司揭牌。

西部网讯（记者 鄢山宇 赵昊 刘望）12月20日上午，中车长客股份公司与西安地铁公司合资设立的子公司——西安中车长客公司正式成立。陕西省委常委、西安市委书记王永康出席仪式，并与中车集团领导共同为公司揭牌。

仪式上，西安地铁4号线首列车也在此成功交付。从此，西安市迈入了城市轨道交通装备本地化制造的行列，意味着未来“西安车西安造”将成为现实。

4号线采用国际流行的B型不锈钢车体，每列车6辆编组,其中4辆为动车、2辆为拖车，速度可达每小时80公里。列车在采用成熟可靠的牵引、制动及网络控制系统的同时，在降噪、安全、环保等设计上有着进一步的提升，满足国际一流的设计标准。

地铁4号线列车的研发单位——中车长客股份公司是我国重要的轨道客车研发、制造、检修、出口基地。目前已生产城市轨道客车8000多辆，国内市场占有率超过40%。其产品已出口至美国、澳大利亚、巴西等20多个国家和地区，被称为中国制造的亮丽名片。中车长客股份公司与西安市的合作由来已久，2011年，西安市首列轨道客车“汉唐地铁”就是由该公司生产。

在西安市领导的见证下，中车长客股份公司董事长王润与西安地铁公司董事长贺简政签订了合资协议。依托总部雄厚的研发实力和行业影响力，充分利用中车西安车辆有限公司现有的生产资源，未来西安中车长客公司将打造成为西北地区轨道交通车辆制造、检修、出口基地。通过与西安地铁公司持续开展全方位的深度合作，新的轨道客车基地将为西安市民乃至整个西北地区的乘客提供便捷、舒适、环保的出行方案。

据介绍，轨道交通装备制造业具有良好的带动效应，西安中车长客轨道车辆有限公司的成立将带动西安市相关产业链更新升级，为西安市提供创新驱动、绿色环保的发展引擎，助力“西安创造”起航。作为西北地区交通枢纽，轨道交通装备产业将进一步提升西安作为西北地区经济、科技、金融中心的辐射力，提升对外交往能力，为“最高等级国际交通枢纽”功能的实现与“大西安”格局的形成助力。