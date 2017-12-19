陕西召开全省“万企帮万村”精准扶贫行动表彰推介会

12月19日下午，全省“万企帮万村”精准扶贫行动表彰推介会召开。



西部网讯（记者 李媛）12月19日下午，全省“万企帮万村”精准扶贫行动表彰推介会召开，省委副书记、省脱贫攻坚领导小组副组长毛万春出席并讲话。他强调，全省广大民营企业要以党的十九大精神为指引，持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动，助力决战脱贫攻坚、决胜同步小康，为新时代陕西追赶超越作出新贡献。省委常委、省委统战部部长、副省长姜锋主持会议。副省长、省脱贫攻坚领导小组副组长冯新柱宣读表彰决定。省慈善协会会长刘维隆出席。

毛万春充分肯定了全省“万企帮万村”精准扶贫行动的成效，向积极助力脱贫攻坚的广大民营企业和有关方面表示感谢。他指出，全省民营企业要把学好习近平新时代中国特色社会主义思想作为自觉追求，明大势、认清所处时代的大方向，增信心、抢抓企业发展的新机遇，理思路、找准提升实力的突破口，强使命、增强助力脱贫攻坚的责任感，努力在新时代展现新作为。

毛万春强调，“万企帮万村”行动要持续用力、实现双赢，紧紧围绕乡村振兴战略、攻克深度贫困、推进“三变”改革、打造名优品牌、拓展就业渠道、激发内生动力等重点，增强工作实效性，进一步谱写“万企帮万村”精准扶贫更加绚丽的篇章。

姜锋要求，各级党委、政府要把“万企帮万村”精准扶贫行动纳入脱贫攻坚总体部署，摆上重要日程；各级工商联要深入做好宣讲政策、组织动员、牵线搭桥、服务保障等工作；广大民营企业要创新方式和途径，千方百计为脱贫攻坚贡献力量。

编辑： 泽昊