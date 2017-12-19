西安网红烧饼走红 老板：一天揉六袋面擀五六千个皮

西安网红烧饼走红。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张夏）在西安，满大街的肉夹馍、锅盔。你要卖面点，那可不容易。可有一家网红烧饼店却走红了。说到烧饼，你是不是想到武大郎卖炊饼，可今天的这位烧饼店老板可是个帅小伙。

赵江辉，28岁，是这家烧饼店的老板兼揉面师傅。大学毕业之后，就开始了卖烧饼生意。

赵江辉：“大伙儿觉得卖烧饼就是老大爷老大妈在卖，我一个年轻小伙子感觉差异比较大。但是我特别喜欢烧饼，我也爱吃烧饼，我更喜欢做烧饼。”

赵江辉：“烧饼要做好，首先要开酥，秘诀就是使劲捶。”

赵江辉：“在西安，烧饼打天下太难了，有包子、肉夹馍、锅盔，可是我对我的小饼饼特别有信心。”

赵江辉：“我一天能擀皮五六千个，起码是六七袋面粉吧，没想到生意还挺好的。”

赵江辉：“要不就是饼好吃，要不就是因为我个子高，长得帅。”

编辑： 高政超