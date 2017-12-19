西安网红烧饼走红 老板：一天揉六袋面擀五六千个皮

西安网红烧饼走红。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张夏）在西安，满大街的肉夹馍、锅盔。你要卖面点，那可不容易。可有一家网红烧饼店却走红了。说到烧饼，你是不是想到武大郎卖炊饼，可今天的这位烧饼店老板可是个帅小伙。
赵江辉，28岁，是这家烧饼店的老板兼揉面师傅。大学毕业之后，就开始了卖烧饼生意。
赵江辉：“大伙儿觉得卖烧饼就是老大爷老大妈在卖，我一个年轻小伙子感觉差异比较大。但是我特别喜欢烧饼，我也爱吃烧饼，我更喜欢做烧饼。”
赵江辉：“烧饼要做好，首先要开酥，秘诀就是使劲捶。”
赵江辉：“在西安，烧饼打天下太难了，有包子、肉夹馍、锅盔，可是我对我的小饼饼特别有信心。”
赵江辉：“我一天能擀皮五六千个，起码是六七袋面粉吧，没想到生意还挺好的。”
赵江辉：“要不就是饼好吃，要不就是因为我个子高，长得帅。”
编辑： 高政超
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22
娱乐没过多久，”准姐夫“李晨转发范冰冰的微博写道：“给大家介绍一下，请大家多多关照。12-22
娱乐2017年12月21日，北京，唐艺昕现身机场，戴“东北帽”笑靥如花。12-22
娱乐KEY原本已于17日前往葡萄牙，但得知钟铉死讯后紧急赶回南韩，下机后直奔灵堂追思、为钟铉守灵。12-21
娱乐发布会上，赖声川和演员代表许晴将小“梦”放到舞台中间的大“梦”上，许下《如梦之梦》的“十年之约”，展开新一轮的启程。12-21
娱乐关晓彤现身机场，军绿色大衣配白帽青春靓丽。12-21