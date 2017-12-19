甘肃男子受伤骨折跨省急救 中途迷路西安交警护送

男子骨折跨省急救，迷路遇交警护送。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙）昨天（12月18日）晚上，一辆挂着甘肃牌照的出租车遇到了正在巡查的交警，说自己有情况紧急，到底发生了什么呢？

交警：“当时一辆挂着甘肃牌子的车过来了，说他们车上有一个病人，要去西京医院。”

当时已经是晚上十点多，车上坐着四个人，其中一个手臂和眼睛上都裹着厚厚的纱布，看到情况紧急，交警并没有迟疑。

交警：“我们当时就带着这个车，给这个车引路，然后十几分钟就到了西京医院。”

据了解，这几个人从甘肃赶来，因为一名工人在齿轮打磨施工时，不慎打断胳膊，并且伤了眼睛，紧急赶往西安。

交警：“应该是当地没有这个医疗的条件，他们坐着出租车来的，因为不熟悉路，求助我们。”

从星火路到长乐路，交警一路疾驰，最终受伤的工人很快得到救治，之后还将这个外地出租车送出了城。

编辑： 高政超