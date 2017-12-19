甘肃男子受伤骨折跨省急救 中途迷路西安交警护送

男子骨折跨省急救，迷路遇交警护送。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙）昨天（12月18日）晚上，一辆挂着甘肃牌照的出租车遇到了正在巡查的交警，说自己有情况紧急，到底发生了什么呢？
交警：“当时一辆挂着甘肃牌子的车过来了，说他们车上有一个病人，要去西京医院。”
当时已经是晚上十点多，车上坐着四个人，其中一个手臂和眼睛上都裹着厚厚的纱布，看到情况紧急，交警并没有迟疑。
交警：“我们当时就带着这个车，给这个车引路，然后十几分钟就到了西京医院。”
据了解，这几个人从甘肃赶来，因为一名工人在齿轮打磨施工时，不慎打断胳膊，并且伤了眼睛，紧急赶往西安。
交警：“应该是当地没有这个医疗的条件，他们坐着出租车来的，因为不熟悉路，求助我们。”
从星火路到长乐路，交警一路疾驰，最终受伤的工人很快得到救治，之后还将这个外地出租车送出了城。
编辑： 高政超
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22
娱乐没过多久，”准姐夫“李晨转发范冰冰的微博写道：“给大家介绍一下，请大家多多关照。12-22
娱乐2017年12月21日，北京，唐艺昕现身机场，戴“东北帽”笑靥如花。12-22
娱乐KEY原本已于17日前往葡萄牙，但得知钟铉死讯后紧急赶回南韩，下机后直奔灵堂追思、为钟铉守灵。12-21
娱乐发布会上，赖声川和演员代表许晴将小“梦”放到舞台中间的大“梦”上，许下《如梦之梦》的“十年之约”，展开新一轮的启程。12-21
娱乐关晓彤现身机场，军绿色大衣配白帽青春靓丽。12-21