新闻频道 > 本网原创

西安鄠邑区有个蜡烛村 记者体验手制蜡烛的乐趣

时间：2017-12-19 20:19:23  来源：西部网-陕西新闻网  作者：任军龙 徐娇

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

西安鄠邑区有个蜡烛村 记者体验手制蜡烛的乐趣

俗话说，千金在手，不如一技傍身。蜡烛大伙都熟悉，可蜡烛是怎么做出来的您见过吗？现在已经有人在赶制春节的红蜡烛了。我们去看看。

西安鄠邑区有个蜡烛村，记者探访体验手制乐趣。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙 徐娇）俗话说，千金在手，不如一技傍身。蜡烛大伙都熟悉，可蜡烛是怎么做出来的您见过吗？现在已经有人在赶制春节的红蜡烛了。

记者：“红灯红烛红春联，这些都是传统中国年必不可少的元素，可您知道这红烛是怎么做出来的吗？我们今天专程来到了西安市鄠邑区祖庵镇的甘水坊村，听说这里有一对夫妻做了几十年的蜡烛，我们今天就去见识一下。”

刘育乐：“今儿都是阴历十一月初二了，老婆，看来要赶工了，要不进了腊月就供不上了。”

记者：“现在我要体验制蜡流程的最后一个环节，见证成果的时刻，脱模……”

刘师傅和妻子的这个蜡烛作坊，经营了二十多年，有了蜡烛机，生产实现了半自动化，但要说手艺，还是要看看这些工艺蜡烛。

刘育乐：“这些都是我手工做的模具，浇制的时候需要一根一根灌，一根一根脱模，比较麻烦，但花纹图案雕龙画凤，很传统，有些人很喜欢这个。”

从上个世纪八十年代开始，户县祖庵镇的大庵村，小庵村，甘水坊村，村民们陆陆续续开起了蜡烛作坊，作为日用品的洋蜡红极一时，而如今，逢年过节，喜庆的红烛和工艺蜡烛越来越稀罕，这也让这门制蜡手艺逐渐成了祖庵镇的传统名片。

编辑： 高政超

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

12月24日晚七点起西安四座地铁站闭站

幼儿园虐童屡屡出现 老师你怎么了？

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

再见，五路口天桥？ | 31年守望老西安记忆里的天际线。

全景

专题