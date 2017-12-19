西安鄠邑区有个蜡烛村 记者体验手制蜡烛的乐趣

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙 徐娇）俗话说，千金在手，不如一技傍身。蜡烛大伙都熟悉，可蜡烛是怎么做出来的您见过吗？现在已经有人在赶制春节的红蜡烛了。
记者：“红灯红烛红春联，这些都是传统中国年必不可少的元素，可您知道这红烛是怎么做出来的吗？我们今天专程来到了西安市鄠邑区祖庵镇的甘水坊村，听说这里有一对夫妻做了几十年的蜡烛，我们今天就去见识一下。”
刘育乐：“今儿都是阴历十一月初二了，老婆，看来要赶工了，要不进了腊月就供不上了。”
记者：“现在我要体验制蜡流程的最后一个环节，见证成果的时刻，脱模……”
刘师傅和妻子的这个蜡烛作坊，经营了二十多年，有了蜡烛机，生产实现了半自动化，但要说手艺，还是要看看这些工艺蜡烛。
刘育乐：“这些都是我手工做的模具，浇制的时候需要一根一根灌，一根一根脱模，比较麻烦，但花纹图案雕龙画凤，很传统，有些人很喜欢这个。”
从上个世纪八十年代开始，户县祖庵镇的大庵村，小庵村，甘水坊村，村民们陆陆续续开起了蜡烛作坊，作为日用品的洋蜡红极一时，而如今，逢年过节，喜庆的红烛和工艺蜡烛越来越稀罕，这也让这门制蜡手艺逐渐成了祖庵镇的传统名片。
编辑： 高政超
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22
娱乐没过多久，”准姐夫“李晨转发范冰冰的微博写道：“给大家介绍一下，请大家多多关照。12-22
娱乐2017年12月21日，北京，唐艺昕现身机场，戴“东北帽”笑靥如花。12-22
娱乐KEY原本已于17日前往葡萄牙，但得知钟铉死讯后紧急赶回南韩，下机后直奔灵堂追思、为钟铉守灵。12-21
娱乐发布会上，赖声川和演员代表许晴将小“梦”放到舞台中间的大“梦”上，许下《如梦之梦》的“十年之约”，展开新一轮的启程。12-21
娱乐关晓彤现身机场，军绿色大衣配白帽青春靓丽。12-21