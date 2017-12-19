【微观】12月中上旬，微博里的陕西都发生了哪些大事？

时间总是过得很快，转眼已到年底。进入12月以后，天气变得更加干冷，陕北、陕南都下雪了，关中地区却仍然在等待。最近这两周，微博里的陕西发生了哪些大事，你还记得吗？一起来回顾！

【老陕最关心】

12月6日，让陕、川两地人民期待了五年的西成高铁终于正式开通运营。这条穿越秦岭的高速铁路，让蜀道难成为历史，也让西安的高铁城市“朋友圈”新增成都、重庆两个重要成员。目前西安和成都列车运行最快时间是4小时07分，不过全国铁路调图后，两地最快列车运行时间将缩短至3小时13分左右。

有专家认为：“西成高铁的开通，为西北、西南地区打通了能源、资本和人员快速流动的大通道，西安、成都、重庆将形成一个新的轨道交通网，带动周边城市的经济发展，成为我国区域经济发展的新引擎。”

网友作诗感慨：朝发终南出剑阁，太白悔叹蜀道难。秦皇汉武西南望，蚕丛鱼凫何茫然。千里高铁半日达，巴适得板嘹咋咧。晨食泡馍晚担面，揣着冰峰撸串串。

【西安微热议】

12月2日早上，西安市莲湖区西二环开远门发生了一起多车相撞事故，而事故的起因，竟是因为洒水车造成的路面结冰。有网友评论：“入冬以来路面都没有干过，上一次还亲了人家车屁股”；也有网友表示：“洒水不能避开低温天气和上下班高峰吗？上下班看到洒水车就头大，开得慢，加重拥堵”；还有网友提问：“造成的损失谁来赔偿？”

12月5日，西安市莲湖区回应称，对工作中存在的问题进行了深刻反思，对后续处置和道路洒水等工作的改进措施进行研究部署。12月14日，西安市城市管理委员会办公室和西安市铁腕治霾工作领导小组办公室联合发布通知，冬防期间气温低于3度时（含3度），禁止道路冲洒水作业，高峰期禁止保洁车作业。希望有关部门真的能吸取教训，这样的事故不再发生！

【市民最气愤】

12月4日下午，陕西广播电视台记者在周至县人民医院采访“天价停尸费”时，遭到相关工作人员的阻拦和殴打，期间还被关进太平间数十分钟。12月7日，周至县公安局通报，医院院长等12人被刑拘，1名涉案人员被行政拘留。

人民日报微博评论：殴打并将记者关进太平间，涉嫌非法拘禁，被刑拘咎由自取。医院是救死扶伤之地，不容暴力横行。拒绝记者依法监督，就是拒绝正义，也是掩盖真相。相关涉案人员被刑拘，但“天价停尸费”事件仍须起底，收费畸高是否合理合法？还有多少不正常收费该清理？

遇到不法侵害后要及时报警，切勿忍气吞声！日前，有网友曝光了一起发生在陕西渭南的校园暴力事件，视频显示一名穿红白相间校服的女生被逼到墙边，身边三个人对其拳打脚踢。在一段总长为5分35秒的视频里，受害女生被人连打带踹56次，其中面部被掌掴了45次。打人者一边实施殴打，一边还在相互开玩笑。受害女生的爷爷也因保护孙女被人殴打……

警方调查发现，受害女生多次被多人不法侵害，除遭殴打外，还被脱衣、抢钱并拍下视频。目前，涉及此案的9名施暴者都已被抓获归案，其中4人因涉嫌抢劫罪已被刑事拘留，案件在进一步审理中。另外5人涉嫌寻衅滋事，被给予行政拘留十日的处罚，因5人案发时都未满16周岁，行政拘留不予执行。网友评论：“在雪崩面前没有一片雪花是无辜的！”、“初高中校园暴力的共性，一边动手一边嘲笑。呼吁倡导没用，得好好治治了。”

【感动一座城】

“救援队不易，没有点野外生存常识就不要进山徒步穿越”。12月3日，西安一名58岁男子到秦岭紫阁峪登山失联。在搜救失联者的过程中，秦岭救援队搜救员黄忠文不幸坠崖遇难。随后失联男子也被找到，已经没了生命体征。据悉，49岁的黄忠文4年共救援了200多人。

12月7日，多人自发前往黄忠文家吊唁，被搜救男子的家属在其灵前长跪不起……向救援队员致敬，英雄一路走好。

这个冬天，西安的一名保安用人性的光辉照亮了整个古城。12月10日上午，西安某购物中心，一名女子从11楼高空坠落，正在巡查的保安李国武伸手试图接住这名女子，却不幸被砸，两人当场身亡。李国武是一名退伍军人，前几年，他曾冲进火场救出来一个人。他的妻子无工作，父母均已80多岁，女儿才6岁……网友评论：军人退伍不褪色，善良和勇敢并不是来自选择，而是一种本能！

12月14日，陕西省委常委、西安市委书记王永康作出批示：李国武同志是大西安新时期最可爱的人，要大力弘扬他舍己为人的奉献精神。目前，西安市已启动李国武见义勇为先进个人、道德模范审批及烈士申报工作，为其遗属办理了工伤保险赔付，家属将领取补助金和抚恤金。未央区政府授予他“未央区见义勇为先进个人”荣誉称号。下一步，将积极帮助解决家属就业、子女上学等问题。

【平凡中坚守】

生活不易，奋斗不止。29岁的余翔和26岁的妻子到西安城中村蒸馍已6年，每天从凌晨4点忙到晚上9点，要蒸1万多个馍，除了春节6天回家，他们都在忙着蒸馍。夫妻俩忙不过来，请来两个小伙帮忙，管吃管住，每月给两个小伙每人发4000元工资。去年，小两口还花30多万把老家的旧房子拆了盖起了新楼。

余翔说自己的父母就是蒸馍的高手，家乡有很多人靠蒸馍的手艺外出打拼。网友评论：只要踏实勤奋，干什么应该都不会差吧！

“大学之大，非大楼之谓也，是大师之谓也”。74岁的梁昌洪教授，任教于西安电子科技大学。为让枯燥的理工科内容生动起来，他在板书里插入手绘漫画，牛顿、爱因斯坦的头像都画得惟妙惟肖。梁教授说：“知识在更新，教学对象也在变，每堂课都应该不一样。”不少网友称赞：现在还有几个大学老师会写板书啊，这样的老师真值得尊敬；也有网友表示，这么好的老师，我肯定不逃课了……

（整合编辑：蔡菲菲）

编辑： 蔡菲菲