黑车超载致2死9伤背后藏隐情 一家3口涉犯罪被拘

事故现场图。警方供图

西部网讯（记者 刘望 实习生 尤晓萌）11月23日，一辆非法营运的黑面包车在西禹高速追尾一辆大货车，造成2人死亡9人受伤。但这并非驾驶员一人的罪责，在这起事故背后，藏着黑车车主一家三口的非法生意。

私改面包车非法营运追尾超载大货车 2死9伤

11月23日下午，田凯驾驶一辆陕A拍照的面包车驶上西禹高速，当车开到到阎良时，追尾了雷华驾驶的陕E牌中型货车，面包车侧翻后致使车上2名乘客死亡，其余9人不同程度受伤。

经交警调查认定，田凯驾驶的面包车经过非法改装，3排座位被拆改成4排，核载7人的面包车当天也挤进了12名乘客，严重超载，行驶过程中车辆的制动时间和性能都严重不足，田凯被认定负事故的主要责任。

而被追尾的货车核定车货总重5.39吨，实际车货总量重16.7吨，属于严重超载进而造成低速行驶。驾驶员雷华被认定负此事故次要责任。

车祸背后藏着一家3口的非法行为 均被刑拘

但警察调查发现，这辆出事的陕A牌照黑面包车长期往返富平和西安之间，从事非法营运活动，造成事故的田凯只是车辆驾驶员而已，他的背后是一个靠非法改装和运营黑面包车的家庭。

惠磊是黑面包的车主，他的母亲杨萍则是车辆的实际管理人员，平时通过电话或微信招揽乘客，惠磊的父亲负责对面包车进行非法改装。他们一家雇佣田凯驾驶黑面包车。

调查结束后，西安交警进一步认定事故责任：田凯负此事故主要责任，惠磊一家3口的行为对事故的发生及后果有重大关系，涉嫌构成交通肇事罪。根据相关司法解释，交警依法对惠磊一家3口采取刑事强制措施。

“今后，我们在事故处理的工作上，将加大对事故背后违法行为的查处，以起到警示和教育的作用。”西安交警高速大队事故处理中队中队长吴涛提醒广大乘客，“不要怕买票进站安检麻烦，安检越繁琐大家的出行才越安全。”

（除警察外，文中所涉人物姓名均为化名）

编辑： 刘望