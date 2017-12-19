汉中机场年旅客吞吐量首破40万人次 同比增长118%



汉中机场年旅客吞吐量首次突破40万人次。

西部网讯（记者 熊惠玲）12月18日下午13时，随着一架来自昆明的航班平稳降落在汉中机场，乘坐本次航班的蒋先生成为了汉中机场今年第40万名旅客。截至12月18日，汉中机场年旅客吞吐量首次突破40万人次，同比增长118%。

记者了解到，汉中机场通航三年来，从开航之初的1家航空公司、1条飞西安航线、年旅客吞吐量3万人次，发展到如今运营9家航空公司，8条航线连通三大经济区11个重点城市，初步构建起连接东西、沟通南北、覆盖全国主要区域的航线网络，京津冀、长三角、珠三角经济发达区域通过航线与汉中串联。

三年来，汉中机场累计保障航班起降7830架次、旅客吞吐量73.84万人次、货邮吞吐量1096吨，客货运业务等关键指标增长更是汉中经济快速发展的一个缩影。

为适应机场快速发展的需要，近年来，汉中机场公司，采用有效措施，积极应对“机场通航时间短、发展连年翻番”等挑战，持续改善服务环境，优化服务流程，深入开展安全、服务提升等专项行动，保障了旅客安全顺利出行。

据了解，汉中机场公司先后被授予“汉中市文明单位”“汉中市文明单位标兵”“陕西省属国有企业文明单位”“汉中市园林单位”等荣誉称号。

编辑： 熊惠玲