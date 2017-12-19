陕西深度推进高校信息化建设 大数据助推教学质量提升

省教育厅召开“提升高校课堂教学质量，实现精细化管理”现场观摩及研讨会。
西安交大建立了一套基于教学大数据综合分析的教学质量评价指标体系和方法，首创了教学质量实时监测大数据平台。
西部网讯（记者 彭芬） 今天（12月19日）下午，由陕西省教育厅主办的“提升高校课堂教学质量，实现精细化管理”现场观摩及研讨会在西安交通大学召开，交流教育信息化建设经验，探索利用教育大数据有效提升高校课堂教学质量、实现精细化管理新路径。
推动信息技术与教学深度融合 培养一流人才
西安交大党委书记张迈曾在致辞中介绍，西安交大积极推动信息技术与教育教学深度融合，探索利用互联网、大数据等新技术构建先进、准确、过程可控的信息化课堂教学管理模式，促进高校课堂教学管理的精细化、科学化、现代化。他希望通过本次会议的经验交流与分享，携手全省高校进一步完善以教育信息化促进教育现代化的人才培养模式，培养更多一流人才。
省委高教工委委员、省教育厅副厅长、省高教局副局长刘建林希望各高校积极推进教育信息化建设，主动学习先进经验和好做法，在课程资源建设、师资队伍建设、学生个性化管理等方面进行前瞻性布局，以信息化辅助教育教学管理，加快形成以创新为主要引领的精细化教育教学管理体系。
西安交大建成智慧教室394间
经多年探索，西安交大逐步建立了一套基于教学大数据综合分析的教学质量评价指标体系和方法，首创了教学质量实时监测大数据平台，同时还建立了教学质量改进的良性运行机制。
据悉，西安交大教育教学质量实时监测大数据平台将教学服务、过程监控、课后学习、课后评估与管理业务进行整合，经三期建设，共建成智慧教室394间，有效推动了课堂教学质量提高。
会后，省内各高校代表实地考察、观摩了西安交大网络信息中心、智慧教室、智慧教室中控室等地。
编辑： 高政超
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