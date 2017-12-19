西安将逐步增加右转信号灯,行人和车辆将不再抢绿灯。
西部网讯（记者 刘望 实习生 尤晓萌）直行绿灯亮起，车辆便可右转，但行人此时也要过马路，这种矛盾存在已经很长时日。近日，西安市交警支队组建了红绿灯精细化管理专班，对全市范围内交叉路口的红绿灯进行调整，缓解车辆右转时和过马路行人之间的矛盾。
作为一名西安人，你在交叉路口见过专门的右转信号灯没？事实上，西安许多交叉路口是没有专门的右转指示灯的。直行车道绿灯亮起来后，车辆可以右转，行人也可以横穿马路，因此右转车辆和行人常常会发生拥挤，不利于提升道路通行效率，偶尔还有车辆撞伤行人的事故产生。
在今后，这种现象就会慢慢减少了。近日，西安市交警支队成立了专门的班组，对西安全市范围内的道路交叉口红绿灯进行摸底排查，并对16种不利于城市道路通行的信号灯典型问题进行优化，通过实施精细化管理，调整灯时和方向，进一步提升道路的通行效率。
目前，交警部门已经对太白南路—科技路和太白南路—科创路两个交叉口的红绿灯进行了改造，改造后的道路通行状况正在进一步监测当中。如果您对西安道路交叉口信号灯有什么意见或建议，也可通过西部网民生热线留言反映，我们将把您的意见转达给交警部门。
编辑： 刘望
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