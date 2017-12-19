李国武生前单位向其家人捐款19万 将解决其妻工作

金花集团为李国武家人送上捐款19万元。
西部网讯（记者 熊惠玲 实习记者 张锦茹）“阿姨，送来的19万元虽然不多，但这是我们金花员工的一份爱心，您的儿子永远是我们金花集团的骄傲，我们不会忘记他。”今天（12月19日）下午，金花集团总裁助理、世纪金花副总经理王建带着金花集团员工们的募捐款共计19万元来到了李国武的家中，并承诺只要李国武的妻子愿意，随时可以为她在集团内部安排工作。
2017年12月10日早上8点33分，世纪金花赛高购物中心保安李国武在巡查商场监控室后，准备前往其他区域巡查，突然发现赛高街区三号楼四单元11层一名女性住户，爬在窗户上准备跳楼，危急中李国武立即停下脚步大声劝解，几秒钟后他看见楼上的人向下掉落，他毫不犹豫的冲上前伸手去接，被坠落的人砸倒在地，不幸身亡。
悲剧发生后，金花集团、世纪金花、赛高店三级联动,迅速组成专项工作小组，配合公安调查取证，做好李国武同志的家属慰问、接待、安抚及善后工作，第一时间启动了工伤认定、保险理赔、世纪金花企业爱心基金等相关事宜。金花集团总裁吴一坚在外地出差，也在当天赶回西安安排善后事项，西安市政府及经开区管委会，也对李国武的善行作了批示。上官吉庆市长第一时间作了批示，要求各方面妥善处理，并支持金花为李国武申报“见义勇为”。
记者了解到，目前，李国武工伤养老保险赔偿金741232.97元（其中：一次性工亡补助金672320元，丧葬补助金34805.52元，基本养老金个人帐户累计储存额或余额（含利息）34107.45元）已由世纪金花赛高店转账至李国武家属指定账户。
收到李国武生前单位同事们的捐款，李国武的妻子倪莎感动地说，“感谢国武单位对我们家属的关心，谢谢社会各界人士对我们的帮助，非常感谢大家。”
金花集团总裁助理、世纪金花副总经理王建表示，从人文关怀的情感出发，金花集团会把李国武妻子安排至世纪金花工作，并为李国武家属提供补助及抚恤金670944.22元，用于小孩抚养、老人赡养及各项善后处理事宜。“国武的孩子除了能领取每月1140元的工亡抚恤金之外，我们企业还将拿出12万来抚养小孩，一直到孩子18岁。两位老人今年分别79岁、75岁，虽然老人有退休金，但是我们企业还会拿出18万来赡养老人，作为老人身体健康的保障，我们将替国武一直尽孝。”
编辑： 熊惠玲
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