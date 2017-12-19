百余企业捐赠万余图书 陕西将绿色环保送进学校社区

捐赠仪式上，主办方向捐赠单位代表颁发了奖牌和荣誉证书。
西部网讯（记者 鄢山宇）为广泛传播环保知识和理念，今天（12月19日）上午，由陕西省生态文明建设促进会和省环境保护宣传教育中心主办的“传播绿色理念 送您环保图书”活动在西安举办捐赠仪式，由近百个单位捐赠的17000余套环保书籍将被赠送给多所学校、社区和村镇。
“活动不仅仅向公众普及了环保知识，同时还兼顾慈善，彰显了捐赠单位的温暖爱心与社会责任，是分享和谐社会发展成果的爱心行动，也为促进环境保护宣传教育事业的发展做出了积极贡献。”省环保厅副巡视员王文认为，捐赠环保书籍将对“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”必将产生积极而深远的影响。
据了解，捐赠活动自今年7月份启动以来，陕西煤业化工集团有限公司、陕西燃气集团有限公司等近百个单位共捐赠图书17000余套，将赠送60多所高等院校、近千所中小学校，覆盖近千个社区和2800多个村镇。
来自阎良区西飞一小的总务主任张立强说，生态保护需要每个人行动。学校将通过主题班会、国旗下演讲等方式，将环保宣传给每一位小学生，让环保理念渗透到学校的图书馆和小学生的案头。
捐赠仪式上，部分中小学校及院校、村镇、社区等十多位单位代表广大受捐单位接受了图书捐赠，同时还为捐赠单位颁发了奖牌和荣誉证书。
编辑： 钟莹
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