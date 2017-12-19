陕西省第十三次团代会闭幕 段小龙当选团省委书记

西部网讯（记者 鄢山宇）12月19日，共青团陕西省第十三次代表大会在圆满完成了预定的各项议程后胜利闭幕。大会审议并通过了《关于共青团陕西省第十二届委员会工作报告的决议》和《关于团结带领全省广大团员青年拥抱新时代肩负新使命奋力谱写追赶超越发展新篇章的决议》，选举产生了由51名委员和29名候补委员组成的共青团陕西省第十三届委员会。

当日下午召开的共青团陕西省第十三届委员会第一次全体会议，选举产生了新一届团省委常委和书记班子。段小龙当选为新一届团省委书记，徐永胜、贾琳、黄华、鲁镇、徐永兵（挂）、王健儒（兼）、叶瑜（兼）当选为副书记。

大会充分肯定了段小龙代表共青团陕西省第十二届委员会所作的工作报告，提出了今后五年我省共青团工作的总体要求和思路。强调今后五年，全省各级团组织要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，按照省第十三次党代会和团中央的安排部署，不忘初心、牢记使命、勇挑重担，踊跃投身“五新”战略任务，助力打赢脱贫攻坚战，全面构建陕西共青团“大宣传、大服务、大权益、大公益、大组织”工作体系，团结带领全省广大团员青年为决胜全面小康、加快富民强省、奋力追赶超越贡献青春、智慧和力量。

大会要求，各级团组织要提升系统思维，把握大势、着眼大事，增强大局观念和全局意识，树立“一盘棋”工作理念；调动共青团各方力量，实现工作共融、资源共享、发展共赢，形成“活动共办、平台共通、产品共创、队伍共建、人才共用、资源共享”的工作格局。要全面构建“大宣传”工作体系，形成各方参与、上下互通、横向联合、齐抓共管的团宣工作体系；全面构建“大服务”工作体系，以服务大局和服务青年为主线，在陕西发展大局中突出共青团作为；全面构建“大权益”工作体系，使团组织真正成为广大青少年遇到困难时想得起、找得到、靠得住的力量；全面构建“大公益”工作体系，集中打造一批具有广泛影响力的陕西共青团公益品牌；全面构建“大组织”工作体系，推进制度建设、加强从严治团，实现组织“有效覆盖、有效凝聚”的目标。

大会号召，全省各级团组织和广大团员青年要把思想和行动统一到党的十九大精神上来，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，按照省第十三次党代会和团中央的各项安排部署，矢志艰苦奋斗，锐意改革创新，团结带领三秦青年助力脱贫攻坚、奋力追赶超越、决胜全面小康，在夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦的生动实践中书写青春华章。

大会闭幕式结束后，第二轮《陕西省志•共青团志》（1990～2010年）正式发布。

编辑： 钟莹