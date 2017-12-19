收货不付款逃跑 安康一男子网购手机“坑”快递员

涉嫌诈骗的嫌疑人刘某指认现场。

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 曹青 宏伟）“货到付款”本是商家为促进消费，实行的服务消费者的手段。可安康一男子却将发财的目光瞄上了“货到付款”，他网购名贵手机后将网吧作为收货地，却在取货后趁快递员不备跑脱。12月17日，汉滨警方经缜密调查将犯罪嫌疑人刘某一举抓获。目前，刘某已被刑事拘留。

12月12日，京东快递一快递员赵某林报警称；他在汉滨区江北“超时空网吧”配送货物时，被收件人将配送的价值8000多元的“苹果iphoneX”手机诈骗。

公安汉滨分局江北派出所接警后，通过前期工作，缜密侦查，在网安大队配合下，经过信息研判，最终锁定犯罪嫌疑人系为汉滨区石梯镇刘某。

12月17日22时许，江北派出所副所长胡大昌带领3名民警在汉滨区兴安东路天缘网吧将正上网的犯罪嫌疑人刘某抓获。

经审查：犯罪嫌疑人刘某于今年12月11日在京东商城上以货到付款的方式，利用虚假信息，订购了一部苹果iphoneX64G价值8000多元的手机。

12月12日13时，京东商城快递员赵某林将该手机送往收货地点“江北超时空网吧”，刘某拿到网购货到付款的手机后，以付现金需到银行取钱为由，趁快递员赵某林不备，将未付款的手机拿走逃跑。后，犯罪嫌疑人刘某将诈骗的手机卖给安康城区某手机维修店。

犯罪嫌疑人刘某还供述，今年11月25日，他在汉滨区解放路“精灵屋”网吧，以同一作案手法，诈骗京东快递员周某龙配送的一部价值近8000元“三星牌”手机。

目前，犯罪嫌疑人刘某涉嫌诈骗被汉滨警方依法刑事拘留，此案仍在审查中。

编辑： 高政超