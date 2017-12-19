安康举办“鎏金铜蚕”开放发展论坛 邀专家企业家支招

西部网安康讯（记者 毛明博）12月18日，安康市举行“鎏金铜蚕”与安康开放发展论坛。论坛以弘扬安康鎏金铜蚕历史文化，推进安康绿色、循环、开放式发展为主题，促进安康与“新丝绸之路经济带”的紧密联系，打造安康城市名片。
陕西是丝绸之路的起点。安康是闻名全国的优质绿茶、烤烟、魔芋和蚕桑基地，是全国最大的自然富硒区。明、清时期的安康即以兴桑养蚕为富民之道，成就了“棉桑遍野、男耕女织、富甲全境”的盛景。
陕西历史博物馆珍藏的“鎏金铜蚕”，就见证了2000多年前先辈开辟丝绸之路的历史。
据了解，“鎏金铜蚕”1984年被安康市石泉县谭家湾村村民谭福全及家人发现后交给了国家。经专家鉴定，系国家一级文物。
论坛上，著名学者张宝通、中国著名茶文化专家丁文、陕西省社会科学院院长任宗哲等围绕鎏金铜蚕历史文化内涵，安康开放发展新的实践路径等做深入研讨，为安康深化发展“支招”。
安康市市长赵俊民介绍说，历史上子午道连接丝绸之路、汉江水融通八方商贾，安康丝绸、茶叶、中药材等丰富物产除作为国家贡赋，还通过古丝绸之路远销波斯等地，“鎏金铜蚕”就是安康历史上开放经济与人文交流的有力鉴证。今后，安康将紧扣“发展为要、生态立市、开放兴市、产业强市”的路径，加快建设休闲养生“秦巴明珠”生态旅游城市和西北生态经济强市。
编辑： 高政超
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