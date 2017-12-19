美食城关店却不退押金 律师：尽快起诉以防经营者失联

刘先生提供的押金收据和承诺还款的字条。
西部网讯（记者 陈嘉伟）“我们是大明宫建材家居城三桥店里面美食城的商户，现在美食城已经不开了，但还扣留着我们的押金。”近日，上述美食城餐饮商户向西部网“民生热线”反映，称他们所交的押金迟迟要不回来。
民生热线：大明宫家居建材城三桥店西咸美食城不退押金
在美食城内经营饮品生意的刘先生告诉记者，他是2016年4月份进入美食城经营饮品生意的，“美食城好像是2015年就开了，我看生意不错就在那开了个店，结果生意慢慢就不行了，我在今年8月份撤店，但押金一直还没要回来。”刘先生说，自己押了两万块，至今只要回了三千元。
“被扣押金的还有四五户吧，都是上万元的押金”刘先生说。
随后，记者联系到了大明宫建材家居城三桥店，一名工作人员表示，该美食城与大明宫建材城属于出租关系，只是租赁了建材城的场地，关于押金的事情自己并不清楚。
随后，刘先生对此事进行了核实，确认美食城经营者陈某并非大明宫建材家居城三桥店的工作人员，而是租赁了其场地。刘先生说现在这个陈某还能联系到，“联系的时候说会给退，但是就是不退，我们现在也没办法。”
对此，陕西洪振律师事务所的杨磊律师表示，起诉美食城经营者是最好的办法。“美食城的经营者租赁大明宫建材城的场地，再转租给商户，而且押金也是美食城经营者收取的，所以大明宫建材家居城没有任何责任。目前商户最好的办法就是尽快起诉美食城的经营者，以防止经营者失联或者转移财产。”
编辑： 陈嘉伟
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