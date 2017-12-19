让身边榜样带动贫困群众

西部网讯（通讯员 段喜宁）12月18日上午，华州区莲花寺镇长寿坡村贫困群众和镇村干部围坐在一起共同观看《不等不靠立志脱贫》短片，观看结束后，贫困群众纷纷表示要向这些身边的脱贫户看齐，早日致富。
近日，华州区委宣传部根据脱贫致富典型组织拍摄的短片《不等不靠立志脱贫》引发热议。短片选取事迹突出，效果良好，群众认同度高的自主脱贫户事迹作为素材，用他们在脱贫进程中主动创业就业，增加收入的良好精神风貌，带动影响全区贫困群众，激发他们脱贫致富的内生动力。 “组织观看短片后，干部群众反响很大，这些典型来自群众，影响群众，带动群众，尤其是对贫困户，激发了他们自主脱贫的积极性和主动性”柳枝镇孙庄村第一书记何永恒说。
据悉，今年以来,华州区在脱贫攻坚工作中坚持扶贫先扶志，将激发贫困群众内生动力作为推动贫困群众自主脱贫的重要推手。充分利用丝路云融媒体平台,社会主义核心价值观互联网公共服务平台，云MAS（短信群发平台）三大平台。以扶贫扶志公益广告宣传，“华州好人”品牌工程，家风家训数据库建设，文艺文化走基层，农村移风易俗活动，精神文明创建活动等为载体。切实做到宣传引导立志,文化引领励志,典型带动壮志,着力帮助贫困群众树立摆脱困境的斗志,为共同致富奔小康鼓劲加油！
编辑： 焦晓珊
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22
娱乐没过多久，”准姐夫“李晨转发范冰冰的微博写道：“给大家介绍一下，请大家多多关照。12-22
娱乐2017年12月21日，北京，唐艺昕现身机场，戴“东北帽”笑靥如花。12-22
娱乐KEY原本已于17日前往葡萄牙，但得知钟铉死讯后紧急赶回南韩，下机后直奔灵堂追思、为钟铉守灵。12-21
娱乐发布会上，赖声川和演员代表许晴将小“梦”放到舞台中间的大“梦”上，许下《如梦之梦》的“十年之约”，展开新一轮的启程。12-21
娱乐关晓彤现身机场，军绿色大衣配白帽青春靓丽。12-21