让身边榜样带动贫困群众

西部网讯（通讯员 段喜宁）12月18日上午，华州区莲花寺镇长寿坡村贫困群众和镇村干部围坐在一起共同观看《不等不靠立志脱贫》短片，观看结束后，贫困群众纷纷表示要向这些身边的脱贫户看齐，早日致富。

近日，华州区委宣传部根据脱贫致富典型组织拍摄的短片《不等不靠立志脱贫》引发热议。短片选取事迹突出，效果良好，群众认同度高的自主脱贫户事迹作为素材，用他们在脱贫进程中主动创业就业，增加收入的良好精神风貌，带动影响全区贫困群众，激发他们脱贫致富的内生动力。 “组织观看短片后，干部群众反响很大，这些典型来自群众，影响群众，带动群众，尤其是对贫困户，激发了他们自主脱贫的积极性和主动性”柳枝镇孙庄村第一书记何永恒说。

据悉，今年以来,华州区在脱贫攻坚工作中坚持扶贫先扶志，将激发贫困群众内生动力作为推动贫困群众自主脱贫的重要推手。充分利用丝路云融媒体平台,社会主义核心价值观互联网公共服务平台，云MAS（短信群发平台）三大平台。以扶贫扶志公益广告宣传，“华州好人”品牌工程，家风家训数据库建设，文艺文化走基层，农村移风易俗活动，精神文明创建活动等为载体。切实做到宣传引导立志,文化引领励志,典型带动壮志,着力帮助贫困群众树立摆脱困境的斗志,为共同致富奔小康鼓劲加油！

编辑： 焦晓珊