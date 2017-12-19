陕西今年在环境食药等领域立案1129起 涉案1.55亿元

2017陕西打击环境、食品、药品成果发布，共立案1129起。
陕西省公安厅副厅长李向阳致发布辞。
西部网讯（记者 赵昊）12月19日上午，陕西省2017年打击环境、食品、药品犯罪工作情况新闻发布会在西安举行，通报陕西公安打击此类犯罪的成果。
记者从会上了解到，今年以来，陕西公安在全省范围内开展以打击环境、食品、药品违法犯罪为重点的“利剑”行动，分阶段、分拨次地开展了打击大气污染，打击电子废物、打击秦岭地区和渭北“旱腰带”非法乱采滥挖，打击调味品和中药饮片违法犯罪等10个专项行动。截至11月，全省共立环境、食品、药品犯罪案件1129起（公安部督办28起）,发起全国集群战7起，抓获犯罪嫌疑人1532人，刑事拘留974人，涉案金额1.55亿元。
严打破坏生态环境犯罪 陕西刑事拘留379人
为进一步加强全省生态环境建设，陕西公安把打击污染和破坏生态环境犯罪作为主攻方向，采取部（省）提级挂牌督办、菜单式台账监管盯案、多警种联合攻坚等措施，有效破解办案难、外界阻力大等问题。同时，严惩具有行业“潜规则”、“保护伞”等特征的违法犯罪，全力减少案件存量，最大限度消除偷排直排和乱采滥挖等污染“病灶”、剔除环境“毒瘤”，推动源头治理。
今年1-11月，共办理环境类案件425起（公安部督办4起，省厅督办5起），抓获犯罪嫌疑人646人，刑事拘留379人。
办理食品类案件473起 涉案金额1.04亿元
2017年，陕西公安以大案牵引、全案全结，打源头、端窝点、斩链条为目标，对食品药品领域违法犯罪涉及的生产、销售、运输、储藏以及指挥联络等实施全环节全链条歼灭性打击，集中整治了一批重点区域，集中侦破了一批大要案件，集中惩处一批违法犯罪分子。
在坚持内外联动，多方协调的基础上，陕西还注重实施线上线下协同作战。今年内省公安厅、省食药监局与阿里巴巴有限公司共同签订了三方打击网络犯罪合作备忘录，对阿里巴巴提供的174条涉网食药犯罪线索开展核查侦查，最大限度提升打击网络违法犯罪效能。
截止11月，全省共办理食品类案件473起，抓获犯罪嫌疑人633人，刑事拘留433人，涉案金额1.04亿元。药品类案件231起，抓获犯罪嫌疑人253人，刑事拘留162人，涉案金额5104万元。
全面摸清污染源基础信息 建立全省侦控“一张图”
“让人民群众呼吸到新鲜空气，享受到蓝天白云，吃得放心是我们的初心和使命。”陕西省公安厅副厅长李向阳告诉记者，在下一步的工作中，将加强完善队伍专业化和实战化建设，加快推进侦查勘验技术和装备建设，不断提高环食药侦查队伍的核心战斗力，为有力有效打击环食药违法犯罪提供坚强保障。
“在全面摸清污染源基础信息底数，建立全省侦控‘一张图’，为从精准打击犯罪提供准确的指引。” 据李向阳介绍，接下来陕西公安系统也会加强联合执法，会同行政主管部门开展共同的治理，并进一步加强法治宣传，提高企业守法经营意识，形成社会共治的格局。
编辑： 焦晓珊
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