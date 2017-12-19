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张凯盈当选榆林市监察委员会主任

时间：2017-12-19 14:29:15  来源：西部网—陕西新闻网  作者：

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张凯盈当选榆林市监察委员会主任

今天（12月19日）上午，榆林市第四届人民代表大会第四次会议举行第二次全体代表会议，张凯盈当选榆林市监察委员会主任。

西部网榆林讯 今天（12月19日）上午，榆林市第四届人民代表大会第四次会议举行第二次全体代表会议，张凯盈当选榆林市监察委员会主任。

编辑： 钟莹

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