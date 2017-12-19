省侨联与西大共建华侨学院 打造侨界高端人才基地

12月19日，陕西省归国华侨联合会与西北大学签署战略合作协议。
双方共建的华侨学院在西北大学正式揭牌。
西部网讯（记者 彭芬） 今天（12月19日）上午，陕西省归国华侨联合会与西北大学签署战略合作协议，双方共建的华侨学院正式揭牌。
西北大学校长郭立宏希望双方在海外引才引智、吸引留学生、联合科研攻关、合作办学、服务侨务干部、涉侨课题研究等多方面开展积极紧密的合作，推动我省侨务工作更快更好发展，进一步提升西北大学的国际化水平、国际知名度和影响力。
省侨联党组书记程勉贵希望华侨学院积极服务“一带一路”建设和全省发展大局，打造侨界高端人才培养基地和高级别国际交流平台。
据悉，共建华侨学院是双方战略合作的主要内容之一。该学院将通过开展人才培养项目、整合优质文化资源、搭建文化交流平台等方式，促进中外交流，创新引才引智，进一步推动陕西侨企、侨胞、侨务工作发展及人才队伍建设，助力陕西经济社会发展。
签约仪式上，华侨学院首期培训班正式开班。此次培训对象为省内相关侨联服务平台工作者，培训内容为陕西省智慧侨联服务平台信息工作。
编辑： 钟莹
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