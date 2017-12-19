汉中公共服务平台接驳110报警台 非警业务自动分流

西部网讯（记者 赵昊）12月18日，记者从陕西省公安厅获悉，日前汉中市“12345”公共服务平台与“110”报警平台正式对接，非警务警情可实现自动转接分流。

按照陕西省政府有关文件精神要求，汉中市政府于年内启动公共服务平台建设工作，先后下发了《关于加快推进“12345”公共服务平台建设进一步规范非警务报警分流处置工作的通知》，《关于建立群众求助事项社会联动服务工作机制的实施意见》。7月7日，市政府召开会议专题研究“12345”公共服务平台建设，决定在市政府政务大厅划拨300平米，建设全市“12345”公众服务平台及指挥大厅，由市政府信息办负责承建、维护管理。

随后，汉中市公安局主动跟进，与市政府信息办就“12345”公众服务平台与110报警服务平台对接工作进行沟通。经过反复论证、调试，两大平台于12月13日正式对接。此后，非警务警情将通过平台实现自动分流，此举将有效避免非警务警情对有限警务资源造成浪费，确保有效警情得到及时处置。

据悉，对接后，汉中市政府信息办将把“12345”公众服务平台运行情况纳入到各相关单位目标责任考核范畴，对不作为、乱作为、慢作为等行为以及造成不良影响或引发严重后果的，由市监察局进行追责处理，确保平台规范运行。

编辑： 钟莹